Директор ГТОиБ настоял на своем кадровом решении в оркестре

26 сентября состоялось общее собрание коллектива симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, на котором присутствовал директор театра Сергей СЮЛЬСКИЙ. Напомним, что волнения в коллективе были вызваны тем, что инспектор оркестра Александр СЕМЕНОВ сложил свои полномочия, а не его место была назначена Оксана КОЛЕСОВА, тогда как и.о. главного дирижера рекомендовал Ирину НИКОЛАЕВУ.

Выслушав мнение профкома и части коллектива, руководство театра заявило о том, что Оксана КОЛЕСОВА назначена инспектором оркестра с испытательным сроком на три месяца.

SakhaLife оперативно запросил комментарий у пресс-службы театра, который сегодня был предоставлен.

Комментарий ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона

В связи со статьей ИА «Сахалайф» «Кадровое решение директора вылилось в очередной скандал в ГТОиБ» от 26 сентября т.г. Государственный театр оперы и балета им.Суорун Омоллоона информирует.

По заявлению одного из работников театра создана комиссия по служебной проверке нарушения трудового законодательства в части оплаты за выполненную работу артистам симфонического оркестра бывшим инспектором Семеновым А.В.

Отметим, что А.В. Семенова со стороны руководства театра никто не принуждал уходить с должности инспектора, и никаких гонений в его адрес не было. Тем не менее, он сам написал заявление о сложении инспекторских полномочий.

На должность инспектора оркестра назначена заслуженная артистка РС (Я), опытный оркестрант О.Г. Колесова.

Согласно Уставу АУ «ГТОиБ РС (Я) им. Д,К. Сивцева-Суорун Омоллоона» назначения работников театра — исключительно в компетенции директора.

В заключение заметим, что театр оперы и балета им. Суорун Омоллоона не может комментировать статью ИА «Сахалайф», т.к. данная статья нарушает закон о защите персональных данных и частную жизнь работников театра.

Пресс-служба ГТОиБ РС (Я) им.Суорун Омоллоона