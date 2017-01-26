Директор-депутат открывал частную фирму-двойник Чокурдахского рыбзавода!

Пожар в здании Чокурдахского рыбного завода, принадлежащего Целевому фонду будущих поколений Якутии, случившийся в субботу, привлек внимание общества к проблеме предприятия, в которое были вложены десятки, сотни миллионов рублей, но оно так и не заработало в полную силу.

О том, что предприятие проходит процедуру банкротства, что оно в долгах, как в шелках, было известно и раньше. Но пожар позволил выявить новые сведения, которые возмутили общественность.



Во-первых, то, что капитальное здание — само по себе ценность, а еще и напичканное дорогостоящим оборудованием, закупленным за счет бюджета, как выяснилось, никем не охранялось. Фактически оказалось бесхозным, беззащитным перед всяческим воздействием. Представители Фонда лишь на днях собирались выехать в Чокурдах, чтобы решить вопрос с охраной объекта.

При этом здание было обесточено, так что популярная причина пожара как короткое замыкание, отпадает. Рассматриваются две версии пожара – неосторожное обращение с огнем или поджог. Возбуждено уголовное дело по 168-й статье Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Экспертизу проводят специалисты ФГБУ «Испытательная пожарная лаборатория». Срок, отведенный на экспертизу, — 20 дней, но, поскольку случай резонансный, скорее всего, закончат быстрее, сообщает ЯСИА. Как озвучено в СМИ, пожар начался со второго этажа, где были офисы предприятия с документацией. Не будем гадать, кому был выгоден пожар в банкротящемся здании. Расследование идет, и его выводы будут озвучены.



Еще одна информация, которая ранее не была известна широкой общественности – выяснилось, что Михаил ГАБЫШЕВ, депутат Ил Тумэна, вскоре после того, как его назначили директором Чокурдахского рыбного завода, совместно с предпринимателем Мичилом КОРЯКИНЫМ учредил параллельную коммерческую структуру — ООО «Чокурдахский рыбный завод+» (60% доли у депутата, 40% – у предпринимателя), сообщает ЯСИА. Когда Габышева уволили с поста директора, он тут же потерял всяческий интерес к рыбопереработке в Аллаихе. По сведениям ЕГРЮЛ, эта организация-двойник существовала со 2 июля 2014 года по 15 июля 2016 года… «Зачем ее создавали, учитывая, что основным видом деятельности ООО являлась переработка и консервирование рыбы, как и у реального предприятия – ООО «Чокурдахский рыбный завод»?», — задается вопросом ЯСИА. Пожалуй, в этом случае необходима правовая оценка.



Несмотря на катастрофическую ситуацию на производстве, контрольно-ревизионных проверок деятельности директора-депутата не проводилось. Как объяснил директор Целевого фонда будущих поколений Сергей МЕСТНИКОВ, поскольку «деньги были не бюджетные». С его слов получается, что Фонд знал об учреждении параллельной коммерческой структуры по переработке рыбы с участием директора Чокурдахского рыбзавода Габышева, но активно этому не противодействовал. В Фонде всего лишь «регулярно рассматривались отчеты руководства завода». В общем, отсутствие контроля от учредителя – Целевого Фонда будущих поколений, налицо.

Журналистам пока не удалось получить комментарий депутата Габышева, для чего он, получив доверие как директор Чокурдахского рыбзавода, тут же создал параллельную коммерческую структуру с таким же названием и такими же целями.



На фото – презент для лидера партии «Справедливая Россия» Сергея МИРОНОВА. Фото с сайта ИГ «В Якутии.ру».



Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU по материалам ЯСИА.