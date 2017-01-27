Директор «Алмазгидроспецстроя» оштрафован за задержку зарплаты

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ ООО «Алмазгидроспецстрой» имеет задолженность по выплате заработной платы перед своими работниками в сумме более 1 700 тыс.рублей.

В целях защиты прав работников, прокуратура города внесла в адрес руководителя общества представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Кроме того, в интересах работников направлены заявления в суд о взыскании задолженности по заработной плате.

По результатам рассмотрения административного материала, должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, остальные акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Вопросы восстановления трудовых прав работников предприятия, находятся на контроле прокуратуры г. Мирного.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики