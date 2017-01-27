Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ ООО «Алмазгидроспецстрой» имеет задолженность по выплате заработной платы перед своими работниками в сумме более 1 700 тыс.рублей.
В целях защиты прав работников, прокуратура города внесла в адрес руководителя общества представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Кроме того, в интересах работников направлены заявления в суд о взыскании задолженности по заработной плате.
По результатам рассмотрения административного материала, должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, остальные акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Вопросы восстановления трудовых прав работников предприятия, находятся на контроле прокуратуры г. Мирного.
Директор «Алмазгидроспецстроя» оштрафован за задержку зарплаты
Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения трудового законодательства.