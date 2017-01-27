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Происшествия
27 января 2017, 20:00
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Директор «Алмазгидроспецстроя» оштрафован за задержку зарплаты

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ ООО «Алмазгидроспецстрой» имеет задолженность по выплате заработной платы перед своими работниками в сумме более 1 700 тыс.рублей.
В целях защиты прав работников, прокуратура города внесла в адрес руководителя общества представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Кроме того, в интересах работников направлены заявления в суд о взыскании задолженности по заработной плате.
По результатам рассмотрения административного материала, должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, остальные акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Вопросы восстановления трудовых прав работников предприятия, находятся на контроле прокуратуры г. Мирного.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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