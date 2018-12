Информация от директора Аэропорта Якутска

View this post on Instagram

Уважаемые друзья! В мае 2018 года, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», началась масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск». В силу того, что аэродром аэропорта «Якутск» является федеральной собственностью, финансирование происходит за счет федерального бюджета. Заказчиком выступает ФГУП «АГА(А)». Работы выполняет генеральный подрядчик АО «Ирмаст холдинг». С начала реконструкции, наша ИВПП, по документам, перестала соответствовать 2-й и 1-й категории ИКАО. К сожалению, часть мероприятий, обеспечивающих бесперебойную работу аэропорта, в проектной документации по реконструкции ИВПП изначально не предусмотрели,что привело к запрету использования системы ILS (система захода на посадку по приборам). Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование работы аэродрома, руководством аэропорта были предприняты оперативные меры по решению данного вопроса в федеральных ведомствах. И вот, 30 ноября текущего года, курирующие работу аэропортов инстанции приняли решение о соответствии аэродрома аэропорта «Якутск» 1-й категории ИКАО, что дало нам право использовать систему ILS. Возобновление этой системы позволяет уменьшить в три раза уход воздушного судна на запасной аэродром в условиях ограниченной видимости. Решение вопросов, касающихся, безопасности полетов и услуг, которые мы оказываем пассажирам, является нашей первостепенной задачей! И я убежден, что профессионалы, работающие в аэропорту «Якутск» и обеспечивающие поставленные мною задачи, справляются с этой миссией!