Дипломы без мест обучения

В этом году выпускниками школ и учебно-консультационных пунктов при пенитенциарных учреждениях республики стали 115 осужденных.

97 осужденных 11-х и 12-х классов успешно сдали государственные экзамены по двум обязательным дисциплинам — русскому языку и математике, а 18 осужденных 9-х классов, помимо указанных предметов, дополнительно сдали еще два экзамена по выбору, среди которых были биология, география, информатика и обществознание.

Все испытания проходили в традиционной форме: по русскому языку — путем написания изложения с элементами сочинения, а по математике — путем решения заданий.

В ближайшее время выпускникам будут вручены документы об основном общем и среднем общем образовании государственного образца, в которых не будет указано место обучения. До момента освобождения осужденных из мест лишения свободы аттестаты будут храниться в их личных делах.

Отметим, что в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации в исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования. Получение осужденными образования поощряется и учитывается при определении степени их исправления.