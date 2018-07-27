Диктуй свои законы — II конкурс правовых инициатив ждет ваши проекты

Якутская городская Дума и Якутское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления продолжает прием документов на конкурс правовых инициатив. Приглашаем всех студентов, магистрантов, аспирантов юридических факультетов, практикующих юристов, научных сотрудников и людей, интересующихся отраслью права, принять участие в Конкурсе правовых инициатив!

Конкурс направлен на активизацию талантливой молодежи, выявление эффективных проектов нормативно-правовых актов в целях совершенствования и модернизации путей развития городского округа «город Якутск». Как отметил руководитель Аппарата Якутской городской Думы и заместитель председателя Конкурсной комиссии Анатолий Васильев, конкурс впервые был проведен осенью 2017 года, и показал хорошую динамику.

«В 2017 году в конкурсе приняло участие около 50 молодых юристов, которые внесли интересные предложения в области права. Конкурсная комиссия под руководством первого заместителя председателя Якутской городской Думы Марины Силкиной отобрала три наиболее интересных проекта. Кроме того один из проектов победителей — о внесении изменений в существующий республиканский Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих угодий» был доработана нашим Правовым управлением. В апреле по инициативе председателя Александра Саввинова прошел круглый стол, на котором республиканское и городское общества охотников и рыболовов, а также общественность города обсудили законопроект, который был направлен на улучшение ситуации с выдачей разрешений на охоту на копытных животных. Весной законопроект был одобрен на очередной сессии депутатским корпусом, и осенью этого года будет рассмотрен в Государственном Собрании (Ил Тумэн)», — рассказал Анатолий Васильев.

Данный проект занял второе место в I Конкурсе Правовых инициатив. А первое место завоевал проект студента 4 курса СВФУ им. М.К. Аммосова Геннадия Бурнашева о развитии велодвижения в Якутске. Инициатива студента заключалась в разрешении существующей проблемы с отсутствием велоинфраструктуры в столице республики, ведь ежегодно количество любителе велодвижения становится все больше. Основываясь на данной инициативе Правовое управление разработала проект Концепции развития велодвижения.

«Поскольку Конкурс Правовых инициатив принес хороший результат, конкурсная комиссия приняла решение сделать его ежегодным. В этом году мы ждем не менее интересных и полезных проектов от наших участников», — добавил Анатолий Васильев.

Для участия в Конкурсе принимаются работы по следующим направлениям:

— молодежное предпринимательство и инновационная деятельность;

— спорт, культура, медиа и коммуникации;

— развитие местного самоуправления;

— социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство;

— другое (указать какое).

Ознакомиться с положением Конкурса можно на сайте yktgorduma.ru. Заявки принимаются по электронному адресу yktgorduma@mail.ru с пометкой «Конкурс правовых инициатив» в срок до «15» августа 2018 года. В состав Конкурсной комиссии входят депутаты Якутской городской Думы, представители Окружной администрации города Якутска, Молодежной палаты при Якутской городской Думе, Общественной палаты города Якутска и иных общественных объединений городского округа «город Якутск».

Итоги Конкурса будут размещены на сайтах: www.yktgorduma.ru и www.якутск.рф в срок до 15 сентября 2018 года. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами, и ценными призами. Кроме того, проект победителя будет рассмотрен на соответствующих профильных постоянных комиссиях Якутской городской Думы и внесен для рассмотрения в повестку очередной сессии Якутской городской Думы.