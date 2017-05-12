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12 мая 2017, 13:19
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Диктор нашей эпохи – Афанасий Готовцев

«Читая в эфире, надо стараться видеть людей, волноваться, побеждать, горевать, радоваться – словом, жить! Переживать сердцем, а не изображать переживания» — с такой установкой выходил в эфир Якутского радио более 55 лет, диктор высшей категории, отличник телевидения и радио, заслуженный работник культуры России и РС(Я)- Афанасий ГОТОВЦЕВ.
Сегодня, 12 мая – наш уважаемый аксакал эфира отмечает своё 90-летие.
Предлагаю вашему вниманию опубликованную свою статью на странице газеты «Эфир НВК «Саха» от 06. 05. 2004 года… и, хотя после нашего разговора минуло 13 лет, критически высказанные мысли моего героя – стали ещё более актуальными и злободневными.
… Убеждён, что о его жизни и творчестве ещё напишут обстоятельную книгу. Я счастлив, что сейчас не читаю эту книгу о нём, а веду разговор с ним – с диктором, мужем и отцом, дедушкой и прадедушкой — Афанасием Николаевичем Готовцевым.

Для Вас радио это что?
— Это всё! И смех, и слёзы, и любовь… Пришёл на радио в 1953 году, пройдя конкурс. С тех пор микрофон для меня — как скрипка для скрипача. Он – одушевлённое тело, я по нему скучаю. А было время, когда я просил его быть строгим, когда читал официальную хронику. Радоваться успехам наших спортсменов, сопереживать трагическому концу драмы… Более того, нас сверяли по тексту, каждая ошибка дорого стоила, вплоть до увольнения. Меня не подводил мой друг. Потому радио для меня — это не только информация журналиста, мироощущение писателя, пение артиста, но и мир моих представлений. Ведь я ещё работал режиссёром радио, где приходилось в нашу бытность ставить много радио спектаклей. Причём с большим удовольствием, ведь до прихода на радио я был артистом драмы.
— Кто оставил след в Вашей душе?
— Мои учителя – Екатерина Николаевна МЕСТНИКОВА и Михаил Степанович БЕЛОЛЮБСКИЙ. Славные были люди. Интеллигентные, красивые и, конечно же, профессионалы с Большой Буквы. Екатерина Николаевна и по сей день воплощает все эти качества.
— Главная трудность Вашей профессии?
— Пожалуй, их три. Грамотность языка, его подача в эфире, быть в форме.

— Вы слушаете родное республиканское радио? Чего не достаёт там в работе?
— Много там говорится о чистоте языка. А где литература? Где высокая поэзия? Где спектакли? Где эталон литературного языка, от которого хотелось бы также говорить, мыслить? Где наши таланты, артисты, которые своим обаянием и искусством риторики были бы образцами для подражания? Вместо этого одни нравоучения. Это никому не может нравиться. Исчезли из государственного эфира радио: очерки, портреты, зарисовки. Надо рассказывать о людях, а не беседовать с ними. Так как есть ещё, слава Богу, культурные люди, которые не будут рассказывать много хорошего о себе, хотя достойны высшей похвалы. Гонорары теперь никто не платит. А сейчас уважающий себя артист не будет бесплатно читать и петь. Я боюсь ошибиться, но есть подозрение, что в работе выбрана дорога по наименьшему сопротивлению. Так действительно легче работать… Тем не менее, радио НВК на фоне множества радиостанций считаю более профессиональным! При справедливых требованиях к журналистам и мудрой политике руководства можно многого добиться. Ведь компания по Дальневосточному округу в различных конкурсах всегда занимала высокие места, а наше радио считалось в советское время самым сильным. Я благодарен судьбе и горжусь тем, что работал с такими дикторами, как Владимир ШИШКОВ, Нина ШАБОРКИНА, Евгений КОЧЕРГИН, Ольга ИВАНОВА, которых переманило в себе Всесоюзное радио. А Вы, Владимир, знаете, что такое было тогда Всесоюзное радио и Центральное телевидение.

— Да, конечно! Ведь мы все выросли на «Радионяне» и «Юности». Афанасий Николаевич! Можно считать, что Якутск рос на ваших глазах!
— А как же! Я помню в 40-х годах в Якутске было около десятка каменных домов. Перед моим уходом в армию, в 1949 году, строился первый каменный магазин №4, что на площади Орджоникидзе. Оказывается, я был первым диктором на якутском языке, а значит, остаюсь им, рассказывая всей республике о майских и октябрьских демонстрациях, которые проходили в Якутске. Больше 55 лет эфирной жизни отдано моей любимой столице. Её радостям и волнениям. И я всегда волновался. Ведь с моими словами: «Санарар Дьокуускай!» — просыпалась республика. О, сколько таинства и магии таят эти два слова!
— Для Вас нет какого-то мистического значения в этих датах: 7 мая – День радио, 9 – День Победы, 12 – День вашего рождения?
— Виновницей этих событий является – ВЕСНА! Всё в природе просыпается. Умирает нечисть от её животворящих лучей. Торжествует справедливость. Мы были справедливы в этой войне, потому и победили! Рупором справедливой борьбы было Радио. Голосом Левитана приближалась Победа! Всё закономерно! А мой день рожденья – это знак свыше. Ведь кто-то должен был рассказать якутским слушателям об этой войне…
— Афанасий Николаевич! А как же с тостами по поводу этих главных для Вас дней, я уже не говорю о Дне печати, который отмечался 5 мая?
— Я знал, Володя, что ты так спросишь. Для этого у меня было правило: любить свою профессию, быть ответственным и служить своему народу! В связи с праздниками мои пожелания ветеранам войны, труда и тыла: здоровья, быть понятыми в семье и встретить в парадном строю 60-летний юбилей Победы! А молодёжи – успехов в учёбе, работе, творить и не сдаваться…
Напоследок, я спросил у Афанасия Николаевича: «Какая у вас любимая песня?». Он ответил: «В твоей руке моя рука». Я знаю, почему эта песня любима моим героем. И знаю, когда он исполнит её. Только для вас, читатели, я раскрою эту тайну. Любимый романс Гранта ГРИГОРЯНА будет исполняться за праздничным столом 12 мая самим именинником – бывшим артистом драмтеатра, студентом Ленинградской консерватории, режиссёром и диктором Якутского радио Афанасием Николаевичем Готовцевым. Для кого, спросите вы? Скажу: для любимой супруги, бывшей балерины музыкального театра – Анны Георгиевны Готовцевой. С праздниками Вас, бесценный голос золотого фонда!
Пусть эти строки радиорежиссёра Гарри ЗЕЛЬБЕТА, написанные в 80-е годы, будут для Вас подарком от нас: «…И, пожалуй, уже четверть века всё звучит артистично, легко для якутского человека твоё – радио-олонхо. В нём народной судьбы сказанья, быль и небыль родной страны и желанье покаянья, и стремление стать иным. Диктор нашей эпохи – вестник – современный олонхосут Афанасий, будь с нами вместе и в эфире, и в доме тут!».

НА ФОТО: 1. А Готовцев в эфире. 2). Диктор радио А Готовцев 3) 1961 год. С коллегами. Слева направо: А. Готовцев, А. Некрасова, В. Степанова, Н. Николаев. 2. А. Готовцев. 1956 год. 4) Дикторы радио. 1980 год. Слева направо: И. Гурьев, А. Готовцев, Д. Избеков. 5. Афанасий Готовцев на День радио в 2010 году

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Источник: Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Телерадиожурналист
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