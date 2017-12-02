«Дикая утка» презентовала уникальное меню

В рамках IV гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» паб «Дикая утка» представил организаторам, жюри и гостям мероприятия конкурсные блюда, приготовленные шеф-поваром Владимиром Тимофеевым. Как пишет Анна Фомина-Миронова: В составе жюри присутствовал известный сибирский ресторатор Владимир Бурковский — единственный в России на сегодняшний день обладатель Международной пальмовой ветви (International Leaders Club) и Международного кулинарного кубка Кремля, судья всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WASC), совладелец Ресторана «Фенимор Купер», вошедшего в каталог лучших ресторанов России по версии FORBES и гастрономического театра «Puppen Haus», получившего «Золотую пальмовую ветвь» как Лучший ресторан Европы ( Швейцария). Состав жюри фестиваля под председательством члена национальной гильдии шеф-поваров России Николая Габышева вошли: Владимир Бурковский, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач, управляющая ресторанным комплексом Кира Иванова, председатель Ассоциации гостеприимства РС (Я) Татьяна Тымырова, Михаил Местников (Нордстрим). СУГУДАЙ ИЗ НЕЛЬМЫ * ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ ИЗ ЖЕРЕБЯТИНЫ * ПИРОГ «HAGGIS» (ИЗ ПОТРОШКОВ ЖЕРЕБЯТИНЫ) * СТЕЙК «ТУРГАС» * ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ХРУСТЯЩИМ ЧИРОМ * ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ С ОСТРЫМ ПЕРЦЕМ * ДЕСЕРТ «ICE TRIFLE» * ТАЕЖНЫЙ МОХИТО ИЗ ЯГОД comments powered by HyperComments Источник: SAKHALIFE.RU

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