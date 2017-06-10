Диагноз в пару кликов: приживется ли в России телемедицина

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине, сообщает Мир24.

Российские депутаты в четверг рассматривали правительственный законопроект о телемедицине. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении. Законопроект предусматривает возможность оказания врачебной помощи дистанционно и выписку электронных рецептов.

Среди целей законодательной инициативы — помочь людям в самой отдаленной деревне и уйти от бумажной волокиты. Электронная карта пациента и снимки будут доступны из любой точки страны. Однако для всего этого нужен интернет, а с этим в некоторых регионах страны большие проблемы.

«Медуслуги зависят от богатства или бедности региона. И мы понимаем, что, по большому счету, ставим граждан России, которые живут в одной стране, у которых единая Конституция, в неравные права по отношению к здравоохранению. Телемедицина этот порог устраняет», — отметил советник президента РФ Герман КЛИМЕНКО.

«Сегодня есть идентификация — по разрезу глаз, по пальцам, а там ничего этого не написано, как будто мы в 19 веке живем. То есть очень много вопросов нужно дорабатывать, доделывать, чтобы это был революционный законопроект, который был бы полезен для каждого гражданина страны, а не в пределах Садового кольца Москвы», — прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот ТУМУСОВ.

Эксперты подчеркивают: телемедицина не требует транспортировки больного, что позволит существенно экономить бюджетные деньги. Если закон начнет работать в этом году, то к 2020-му им смогут воспользоваться семь миллионов граждан.

В настоящее время сеанс телемедицины выглядит следующим образом: смартфон или ноутбук с камерой, быстрый интернет и видеомессенджер — все, что нужно для консультации в режиме реального времени. Интернет-консультации взяли на вооружение в большинстве частных клиник. Можно в пару кликов отправить или получить результаты анализов, ответить на вопросы и жалобы. Впрочем, телемедицина — это не только видеозвонки. Это и трансляции операций, обмен и расшифровка кардиограмм, рентген-снимков и другие процедуры. Но все это никогда в полной мере не заменит очный прием.

«Все-таки важно осмотреть пациента, пропальпировать что-то, дополнительные исследования провести. Поставить первичный диагноз достаточно сложно», — отметила главный врач частной клиники, доктор медицинских наук Анна МАРЧЕНКО.

Проводятся и международные онлайн-консилиумы. Телемедицина стремительно развивается во всем мире. Так, в Израиле ее внедрили повсеместно, как только появился скоростной интернет. Это позволило полностью избавиться от бумажных документов.

«Получить какое-то направление на процедуру или рецепт, поговорить с семейным врачом-терапевтом, дерматологом или педиатором – все это у нас уже давным-давно делается из дома», — сообщил глава компании по организации медтуризма (Израиль) Марк КАЦЕНЕЛЬСОН.

В России же пока только разрабатывают специализированные приложения. Телемедицине нужна шифровка данных и простой принцип работы сервиса.

«В видеопоток помимо прочего включена инфраструктура, которая обеспечивает прием платежей, запись клиента на конкретное время, врач тоже знает это время», — отмечает директор компании-разработчика сайтов и веб-приложений Павел БОРЕВИЧ.

Для настоящего успеха телемедицина в России должна выйти за пределы мегаполисов. И тут главная сложность — в глубинке заканчивается не только интерес частных клиник, но и зона качественного интернета. Кроме того, еще не все могут и умеют пользоваться современными гаджетами, без которых смысл этой реформы теряется.

По некоторым данным, доступа во всемирную паутину не имеют 14 тысяч российских медучреждений. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Владимира СЕРОУХОВА.