Девятилетний Валера Кузаков представляет Якутию на конкурсе «Юная звезда»

Юный якутянин Валера Кузаков стал участником нового музыкального телепроекта «Юная звезда». Уже 1 сентября мы сможем увидеть шоу в эфире телеканала «Звезда».

«Юная звезда» — детская версия шоу «Новая звезда». В сентябре стартует первый сезон телевизионного конкурса. 9-летний Валера Кузаков прошёл отборочный тур, став одним из 18 участников. Снимали выступление мальчика 22 июля.

«Валера участвовал от Якутии. Результаты сказать не могу, но успешно, думаем, что якутяне будут в восторге. Хотим, чтобы вы поддержали нас и посмотрели эфир 1 сентября, мы ждём ваши отзывы», – поделилась с ЯСИА мама талантливого мальчика Наталья Ипатьева.

К слову, Наталья родилась и выросла в Олёкминске, где остались жить бабушка и дедушка мальчика. Сейчас семья живёт в Москве: они переехали, когда Валере было шесть месяцев.

Весной этого года мальчик выступал на телеконкурсе канала «Россия-1» «Синяя птица». Тогда он прошёл первый этап конкурса, выступив с народной песней «Вдоль по Питерской».

Валере Кузакову 9 лет, он перешёл в третий класс общеобразовательной школы Троицка – города в составе Троицкого административного округа Москвы. Для него это не первый конкурс: он является лауреатом международных конкурсов «Земля талантов», «Венок дружбы», «Веселый ветер» им. Исаака Дунаевского, «Открытая Европа – открытая планета» и другие.