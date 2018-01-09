Девять якутских борцов стали мастерами спорта

Во время церемонии открытия чемпионата Школы высшего спортивного мастерства, сразу девятерым якутским борцам вольного стиля торжественно вручили удостоверения о присвоении спортивного звания. Заветные корочки спортсменам вручил первый замминистра спорта республики Семен Чердонов. Звания «Мастера спорта Российской Федерации» по спортивной борьбе удостоены: — Дмитрий АКСЕНОВ, бронзовый призер чемпионата России — Николай ОХЛОПКОВ, победитель международного турнира серии Гран-при «Дмитрий Коркин» — Арыйаан ТЮТРИН, двукратный бронзовый призер чемпионатов России — Петр ПАВЛОВ, призер международного турнира в Монголии — Семен ВЛАДИМИРОВУ, чемпион Дальнего Востока, победитель Всероссийских турниров — Дьулустан СИВЦЕВ, победитель международного турнира в Бурятии — Виктория БАРАШКОВА, победитель Всероссийского турнира в Хабаровске Звания «Мастера спорта международного класса» по спортивной борьбе удостоены: — Георгий ОКОРОКОВ, победитель первенства Европы среди молодежи — Владимир ФЛЕГОНТОВ, призер международного турнира серии Гран-при «Иван Ярыгин», призер Кубка мира по вольной борьбе. comments powered by HyperComments Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/borba/6084-okorokov-okhlopkov-aksenov-i-eshche-shest-bortsov-poshli-na-povyshenie

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