Девять якутских борцов стали мастерами спорта

Во время церемонии открытия чемпионата Школы высшего спортивного мастерства, сразу девятерым якутским борцам вольного стиля торжественно вручили удостоверения о присвоении спортивного звания. Заветные корочки спортсменам вручил первый замминистра спорта республики Семен Чердонов.
Звания «Мастера спорта Российской Федерации» по спортивной борьбе удостоены:
— Дмитрий АКСЕНОВ, бронзовый призер чемпионата России
— Николай ОХЛОПКОВ, победитель международного турнира серии Гран-при «Дмитрий Коркин»
— Арыйаан ТЮТРИН, двукратный бронзовый призер чемпионатов России
— Петр ПАВЛОВ, призер международного турнира в Монголии
— Семен ВЛАДИМИРОВУ, чемпион Дальнего Востока, победитель Всероссийских турниров
— Дьулустан СИВЦЕВ, победитель международного турнира в Бурятии
— Виктория БАРАШКОВА, победитель Всероссийского турнира в Хабаровске
Звания «Мастера спорта международного класса» по спортивной борьбе удостоены:
— Георгий ОКОРОКОВ, победитель первенства Европы среди молодежи
— Владимир ФЛЕГОНТОВ, призер международного турнира серии Гран-при «Иван Ярыгин», призер Кубка мира по вольной борьбе.comments powered by HyperComments