Девять пострадавших в ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в больницу

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Девять пострадавших в крупном ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в районную больницу Горного района. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ЦРБ.
«Девять человек доставлены в больницу с различными травмами. Есть тяжелые. Идет сортировка пострадавших», – отметили в больнице.
Напомним, на 144 км ФАД «Вилюй» произошло столкновение КАМАЗа и микроавтобуса Тойота «Хайс» с пассажирами. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.
Микроавтобус двигался из города Якутска. На место выехали оперативно-следственная группа и ГИБДД.
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/devyat-postradavshix-v-dtp-na-fad-«vilyuj»-dostavlenyi-v-bolniczu-–-vrachi