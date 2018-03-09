Девять пострадавших в ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в больницу

Девять пострадавших в крупном ДТП на ФАД «Вилюй» доставлены в районную больницу Горного района. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ЦРБ.

«Девять человек доставлены в больницу с различными травмами. Есть тяжелые. Идет сортировка пострадавших», – отметили в больнице.

Напомним, на 144 км ФАД «Вилюй» произошло столкновение КАМАЗа и микроавтобуса Тойота «Хайс» с пассажирами. По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

Микроавтобус двигался из города Якутска. На место выехали оперативно-следственная группа и ГИБДД.