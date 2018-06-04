Девять НКО из Якутии получили гранты Президента России

Подведены итоги первого конкурса 2018 года президентских грантов России. Министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии сообщает, что гранты получили девять НКО и общественных организаций нашей республики.

Всего было подано 67 заявок. Прием документов проходил с 20 февраля по 26 марта этого года. От Республики Саха (Якутия) гранты получили: Отделение Всероссийской общественной организации «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» в Республике Саха (Якутия), Якутское республиканское общественное движение по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «ВОСПИТАНИЕ — ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ», Якутская городская общественная организация по развитию брейк-данса «YAKUTSK CITY BREAKERS» , «ФОНД РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)», Фонд «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА», Благотворительный фонд «ВЫБОР», Общественный фонд развития I Мальжагарского наслега Хангаласского улуса, Якутское городское отделение Якутского республиканского Всероссийского добровольного пожарного общества, «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ЛЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)».

Второй конкурс стартует 16 июля 2018 года.