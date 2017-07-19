Девять граждан получили штрафы за возникновение лесных пожаров

Сотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения новых пожаров. К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

На сегодняшний день установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из них в отношении одного виновного лица возбуждено уголовное дело, 9 граждан привлечены к административной ответственности.

Всего составлено 342 протокола, по которым назначены административные наказания, сообщает Главное управление МЧС России по РС(Я).