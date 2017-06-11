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Отважные девушки. Обнаружили корову, у которой родился теленок, а второй плод застрял в тазу у матери. Девушки не растерялись и помогли корове благополучно отелиться двойней.
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Девушки помогли корове отелиться двойней
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