Девушки помогли корове отелиться двойней

Отважные девушки. Обнаружили корову, у которой родился теленок, а второй плод застрял в тазу у матери. Девушки не растерялись и помогли корове благополучно отелиться двойней. comments powered by HyperComments Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0cKx7yCsyTw&feature=youtu.be

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