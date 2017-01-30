Форум девушек-лидеров: Программа — почему муж пьет, бьет, ленится и… женское одиночество

Известные девушки и женщины Якутии встретятся на одной площадке для обсуждения и решения насущных жизненных вопросов – 14 февраля, в День всех влюбленных, пройдет ежегодный VIII форум девушек-лидеров республики.

Форум молодежной общественной организации «Девушки-лидеры РС (Я)» является традиционным и проводится ежегодно с целью подведения итогов работы за год. В этом году в рамках декадника будет организована работа фокус-групп по пяти направлениям.

Темы:

1. Роль женщины в реализации мужчины или ответы на вопросы «Почему муж пьет?», «Почему муж не работает?»

2. Насилие над женщинами со стороны мужчины – причины, профилактика, работа над собой.

3. Ребенок в системе семьи или ответы на вопросы «Почему мои дети часто болеют?», «Наш ребенок подросток…», «Как мотивировать ребенка к обучению?»

4. Женское одиночество, причины, лечение, последствия.

5. Школьный психолог – проблемы, планы, перспективы.

В обсуждении участвуют психологи Сергеева Анна Артуровна, детский, семейный психолог, индивидуальные консультации; Макарова Аграфена Петровна, к.псих.н., психолог, семейная терапия; Валентина Яковлевна Давыдова, психолог, семейная терапия.

Каждый вопрос будет обсуждаться фокус-группой, которая состоит из представителей власти, образования, детей и молодежи, общественности

VIP-экспертом выступит Председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова.

Место проведения: актовый зал Научной библиотеки СВФУ, ул. Белинского, 58

Ожидаемое количество участников форума: 20-30 человек, из них 15 — «Девушки-лидеры РС (Я)», 7 — из числа общественности и органов исполнительной власти, 6 — из числа президиума и участников фокус-групп.

Организаторы: Молодежное крыло Союза женских организаций РС (Я) молодежная общественная организация «Девушки-лидеры Республики Саха (Якутия).

Координатор мероприятия:

Сергеева Анна Артуровна, руководитель направления «Семья-опора счастья»,

Конт.тел.: 89142706586

Эл.почта: anna-gulyaeva@mail.ru