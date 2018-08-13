Девушка выжила после нападения вооруженной приятельницы

В Якутии завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство, совершенное жительницей Мирнинского района.

Мирнинским межрайонным следственным отделом по СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, совершившей преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в апреле 2018 года двое женщин – обвиняемая и ее 28-летняя знакомая — распивали спиртные напитки со салоне автомобиля знакомого. В ходе распития спиртных напитков, обвиняемая стала предъявлять претензии о том, что потерпевшая поссорила ее друзей и вмешивается в ее личную жизнь. На почве внезапно возникшей неприязни, обвиняемая достала заранее спрятанный в ботинке нож и нанесла удары по различным частям тела потерпевшей.

Девушка пыталась оказать сопротивление, перехватив лезвие ножа ладонью, но это не остановило обвиняемую, продолжая свой преступный умысел, она нанесла удар в область шеи. Посчитав, что потерпевшая мертва, обвиняемая покинула место преступления. Девушка, лежа на земле, заметив движущийся автомобиль, выбежала на дорогу и попросила помощи. Водителем данного транспортного средства она была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Женщина признала вину в совершенном деянии в полном объеме и сообщила следователю об обстоятельствах произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.