Девушка прожгла наворованное в ночном клубе

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась 30-летняя местная жительница с сообщением о краже денежных средств в размере 30 000 рублей.

По оперативной информации сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая в совершении кражи, ею оказалась знакомая потерпевшей.

Выяснилось, что в ходе совместного застолья потерпевшая уснула. Воспользовавшись этим подозреваемая похитила из сумки 30 000 рублей и покинула квартиру. Похищенное она потратила в одном из ночных клубов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».