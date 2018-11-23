В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что из её квартиры пытались вынести телевизор.

Она пояснила полицейским, что в тот момент в квартире находилась только дочь потерпевшей. Выяснилось, что, уходя из дома, заявительница не закрыла входную дверь, и её дочь тоже не проверила, заперта ли она. Поздно вечером девушка проснулась от шума и увидела, что неизвестный мужчина собирается вынести из комнаты телевизор. Испугавшись незнакомца, девушка начала кричать, чем и спугнула его. Мужчина быстро скрылся в неизвестном направлении.

Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы в кратчайшее время подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 28-летний житель г.Нерюнгри. Выяснилось, что в тот вечер он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к другу, чтобы продолжить застолье. Проходя по подъезду, он заметил приоткрытую дверь квартиры, через которую увидел работающий телевизор и решил воспользоваться удобным случаем, чтобы похитить телевизор. Только он не учёл, что дома мог кто-то находиться.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на совершение преступления», ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции предупреждают: чтобы уберечься от квартирных краж, всегда запирайте двери на ключ, даже, если выходите ненадолго.