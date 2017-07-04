Девушка показала полицейскому неприличный жест и попала под суд

В городе Олекминске завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений против порядка управления.

36-летний неработающий житель г. Олекминска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Совершив ДТП, виновник покинул место автоаварии, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД, которые доставили его в в кабинет инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения.

Однако агрессивно настроенному мужчине не понравился факт служебной видеосъемки. Осознавая, что девушка-инспектор является представителем власти и находится при исполнении своих должностных обязанностей, понимая правомерность ее действий, высказал угрозы физической расправы над инспектором ГИБДД.

Сотрудница была вынуждена доложить об этом руководству, и по результатам собранного материала в отношении нарушителя следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело о преступлении против порядка управления. За его совершение виновному лицу грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Еще одно преступление против порядка управления совершила 21-летняя жительница Олекминского района. Она обвиняется по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, вечером 4 июня 2017 года жительница села Юнкюр Олекминского района в состоянии алкогольного опьянения следовала в качестве пассажира на мотоцикле со своим братом.

Возле дома № 12 по улице Школьная девушка увидела водителя-полицейского ОМВД РФ по Олекминскому району.

В присутствии посторонних лиц, публично, грубо нарушая общепринятые нормы поведения в обществе, девушка словесно высказала в неприличной форме оскорбительные и нецензурные слова и показала неприличный жест полицейскому.

Поводом для такого поведения стал тот факт, что днем ранее сотрудник полиции принимал непосредственное участие при задержании девушки и приводе в отдел МВД на предмет алкогольного опьянения.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, произнесенные девушкой слова и выражения, а также продемонстрированный ею жест унижают честь и достоинство полицейского, порочат его деловую репутацию как сотрудника полиции и являются оскорбительными.

Совершение указанного преступления грозит девушке денежным штрафом либо исправительными работами на срок до одного года.

Расследование данных уголовных дел завершено. С утвержденными обвинительными заключениями они направлены в суд для рассмотрения по существу.