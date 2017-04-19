Девушка, объявленная в розыск, найдена у своего парня

К сожалению, поводы для тревоги своим близким преподносят и взрослые граждане. В таких случаях причинами ухода из дома и семьи зачастую становятся злоупотребление алкоголем или легкомыслие.

Так, сотрудниками отдела полиции п.Жатай было установлено местонахождение без вести пропавшей 27-летней девушки.

5 апреля 2017 года девушка перестала выходить на связь с родными. Сотрудники полиции незамедлительно организовали розыскные мероприятия. Приметы девушки передали всем наружным нарядам полиции.

В результате целенаправленных действий 17 апреля девушка была найдена. Как оказалось, она гостила у своего молодого человека. Полицейские выяснили, что на связь с родными девушка не выходила намеренно. С девушкой проведена профилактическая беседа.

Уважаемые граждане, полиция рекомендует не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье. Будьте терпимее друг к другу, уважайте своих близких и родных. Сообщайте вовремя о своем местонахождении.