Девушка-леопард справила 8 Марта со своей мамой

Якутянка Ирина Павлуцкая, известная как девушка-леопард, провела женский праздник в кругу родных.

«Родные. Я счастлива ,что мы были в этот день рядом», — призналась девушка, выросшая в детдоме.

Напомним, что в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» Ирина Павлуцкая встретилась со своей биологической мамой Мирой Васильевой.

Мира Васильева, живущая ныне вполне благополучной жизнью, рассказала, как она отказалась от дочки. Она сообщила, что на такой шаг ее толкнул супруг. И призналась, что оставила своего ребенка на ступеньках (по еще одной версии в урне) на стадионе, сообщает SakhaDay. Ранее Ира сообщала, что мама ее оставила в роддоме.

Комментаторы поздравили девушку с воссоединением семьи и отметили ее благородство.