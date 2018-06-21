Детский Ысыах в Томмоте

Национальный праздник Ысыах -самый главный якутский праздник, его отмечают, когда завершается зимовка скота и наступает период трудового лета; он связан с культом божеств солнца и плодородия.

В библиотеке «Семейного чтения» МО «Город Томмот» 19 июня состоялся детский праздник «Ысыах», подготовленный заведующей Ниной Ланцевой. На праздник были приглашены дети из двух отрядов лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №8 — «Эврика»(руководитель Галина Шулак) и «Смайлики» (руководитель Галина Иванова). Гости хорошо подготовились: подарили библиотеке рисунки и прокричали приветственные речевки, подготовленные к празднику.

Сотрудники библиотеки, нарядившись в русские и якутские костюмы, рассказали об истории праздника и представили выставку «Искусство земли Олонхо». Ребята с интересом рассматривали краеведческую литературу и экспонаты, предоставленные этнокультурным центром. Праздник украсили участники группы «Бира», в составе которого выступили представители ассоциации малочисленных народов республики. Облачившись в красивые национальные костюмы, они поведали о традициях и таинствах праздника и подарили «солому» — ленточки, которые ребята привязали к импровизированному «канату желаний» во дворе библиотеки. Они веселились, пели и танцевали традиционный хороводный танец якутов – Осуохай.

Празднование Ысыаха удалось на славу. После массовых фотографий гости поблагодарили организаторов за подготовленное мероприятие и прекрасно проведенное время.