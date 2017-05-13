Детский театр моды «Кэрэ Куо» из Ленска успешно выступил на фестивале в  Сеуле  

2-6 мая Образцовый коллектив детский театр моды «Кэрэ Куо» из Ленска участвовал в Международном конкурсе-фестивале «Цветы жизни» в г. Сеуле (Южная Корея).

Театром были представлены 4 коллекции: младшая группа 7-10 лет – «Земля Олонхо» и «Кунчээн», средняя (смешанная) 13-18 лет – коллекция «Моя Якутия» и «Иэйии» с 37 (!!!) полными комплектами костюмов. Руководитель Кононова Людмила Николаевна.



Также ребята показали два танцевальных номера в возрастной категории «средняя смешанная группа 13-18 лет» «Чорооны» и «Узоры». Руководитель Войтович Александра Гаврильевна.



Из 18 городов и стран, из 91 номеров коллектив из Ленска был удостоен звания лауреата 2 степени по всем возрастным категориям.



Также театру моды «Кэрэ Куо» вручили специальный приз – Кубок за «Лучший костюм».

Но самой лучшей наградой для детей стали эмоции зрителей и овации зала! Именитый кутюрье из Южной Кореи, участник многих модельных показов Шин Чан Кён, отметил высокий уровень работы якутского мастера Людмилы Кононовой, ценность и красоту стилизованных костюмов!



А в танцах, под руководством молодого хореографа Войтович А .Г., была высоко оценена неизменность традициям народа Саха.

Коллектив выражаем огромную благодарность родителям и спонсорам поездки