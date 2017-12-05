Детский реабилитационный центр Якутска приобретет оборудование на дополнительные 150 млн рублей

На закупку высокотехнологичного оборудования для реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Якутске предусмотрено дополнительно 150 млн рублей. Средства будут выделены из Целевого Фонда будущих поколений республики. Об этом сообщил министр труда и социального развития Якутии Александр Михеев, передает корреспондент НВК «Саха».

«Поставка дополнительного реабилитационного и медицинского оборудования на сумму 150 млн рублей планируется в первом квартале 2018 года. Решение о выделении дополнительных средств была принята еще в августе этого года», – сказал он.

В 2018 году планируется охватить реабилитационными услугами порядка 3 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, к 2019 году охват составит уже более 3,5 тысяч детей.

Центр рассчитан на 100 койко-мест и на 150 мест дневного пребывания. На сегодняшний день общестроительные работы по объекту завершены. Ведутся работы по сборке мебели и монтажу технологического оборудования.

Изначальная стоимость объекта составляла около 800 млн рублей. По итогам строительства вышло около 900 млн рублей. Его конечная цена, учитывая дополнительное финансирование, составит более 1 млрд рублей.