Детские рисунки в защиту природы будут размещены в лесу вокруг Якутска

Год экологии только начался, а мы уже убедились, какие наши дети активисты в плане охраны природы. На конкурс рисунков «Давайте не сорить в лесу!» поступило 190 работ с разных районов республики. Даже с Булунского, Абыйского, Томпонского, т.е. с севера. Лучшие, интересные работы будут размещены с указанием авторов в наиболее засоряемых местах на природе вокруг города Якутска. Цель проекта — с помощью детского, юношеского творчества повлиять на внутреннюю культуру и сознательность людей.

Работы оценивались по трем группам :специализированные студии, школы искусств, обычные средние и коррекционные школы. Проект «Чистая Туймаада» инициативной группы «Горизонты» получил грант Альянса «Экодело» по Сибири и Дальнему Востоку. И в летний период планируется организация мониторинга замусоренности посещаемых мест для определения эффективности данного проекта.