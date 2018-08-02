Детские лагеря Якутии оштрафованы на 650 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Якутии составило 267 административных протоколов в отношении детских оздоровительных учреждений республики на общую сумму 657 тысяч рублей. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ведомстве.

«В ходе проверок выявлены нарушения режимного характера при организации питания, медицинского обеспечения и при эксплуатации объектов», — говорят в Роспотребнадзоре.

В прошлом году сумма штрафов составила 1,2 млн рублей.

В этом сезоне открылось 331 летнее учреждение отдыха и оздоровления, где отдыхает 21 тысяча детей.

Ранее была информация, что детскому лагерю в Алданском районе угрожают медведи.