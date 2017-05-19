Детская фтизиатрия: открытие нового кабинета в 202 микрорайоне

23 мая 2017г. в 11-00 состоится открытие кабинета приема врача фтизиопедиатра в Поликлиническое отделение №2, ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» педиатрическая служба по адресу: 202 микрорайон, корпус 2, 3-й этаж, каб. 303.

Кабинет открывается с целью приближения медицинской помощи детскому населению. ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» организует организовать врачебный прием 15 детей 1 раз в неделю прикрепленного детского населения поликлиники.

Планируется прием в кабинете следующей категории детей:

1. Дети от 0 до 3 лет с положительной пробой Манту.

2. Дети с подозрением на осложнение прививки БЦЖ.

3. ВИЧ-инфицированные дети.

4. Дети, получающие иммуносупрессивную терапию.

5. Дети, не вакцинированные БЦЖ для решения вопроса о вакцинации.

6. Дети, состоящие на диспансерном учете у педиатра, эндокринолога, пульмонолога и нефролога в период прохождения диспансеризации.

Дети, состоящие на учете у фтизиатра, контактные, переболевшие туберкулезом все будут проходить обследование в условиях противотуберкулезного диспансера.