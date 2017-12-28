Дети Золотинки получили новогодние подарки

27 декабря Зоя Романова — помощник депутата Ил Тумэна Александра Кошукова — побывала в поселке Золотинка. Она вручила новогодние подарки детишкам, оставшимся без попечения родителей, а также ребятам из многодетных семей, проживающим в поселке.

Подарки получили детки в возрасте от 2-х до 16-ти лет. Ребят заранее предупредили о приезде добрых людей из Нерюнгри, потому они очень ждали и готовились.

Теперь у них есть замечательные большие наборы сладостей. Самым маленьким ребятам, помимо сладких наборов, были вручены их первые детские книжки. Это принесло детям большую радость и хорошее настроение накануне новогодних праздников.

Дети-сироты проживают в Золотинке в приемных семьях вместе со своими опекунами, которыми для них стали либо их дальние родственники, либо другие добрые люди. Как никто, эти ребята нуждаются в дополнительном внимании, ласке, заботе и добром отношении. Это очень хорошо понимают в команде народного депутата Якутии, который помог приобрести подарки для детей из Золотинки.

Александр Кошуков известен не только своей эффективной работой в Ил Тумэне, но и как один из наиболее активных меценатов и благотворителей. Помимо детей из Золотинки, накануне нынешних новогодних праздников воспитанникам воскресной школы при Храме святого князя Владимира в Чульмане были вручены девять килограмм конфет для новогодних подарков.