Дети Якутии – за энергобезопасность!

Сотрудники ПАО «Якутскэнерго» организовали детскую зону «Мы – за энергобезопасность!» на площади Орджоникидзе города Якутска специально для самых юных участников V Международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России», которая проходит в Якутске в эти дни.

Ребята приходили группами, записавшись заранее. Первыми гостями стали пятидесяти учащихся школы №9. Во время мероприятия на площади в честь старта конференции играл симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Якутии. Для девчонок и мальчишек музыканты с радостью исполнили произведение «Can you feel the love tonight» Элтона Джона, знакомое многим по мультфильму «Король лев», что вызвало у ребят настоящий восторг.

После радушного приветствия и просмотра обучающего фильма об энергетике и правилах обращения с электричеством и тепловой энергией, а также нахождения рядом с энергообъектами, дети отправились «путешествовать» по стране Энергобезопасность. Это огромное поле, где показаны все важнейшие энергообъекты Якутии. В отличие от аналогичных командных игр «Старт-Финиш», нашим участникам не приходилось уповать лишь на одну удачу: чтобы получить право бросить показывающий количество ходов огромный мягкий кубик, нужно было верно ответить на вопросы об энергобезопасности и энергетике в целом.

После «путешествия» ребята получили в подарок аналог игры в уменьшенном формате. Недолго думая, несколько мальчишек расположились прямо на асфальте и снова вступили друг с другом в увлекательное соревнование на знание основ энергобезопасности.

Также в рамках ставшей уже традиционной для Якутска международной конференции прямо на площади прошла выставка генерирующего оборудования на основе возобновляемых источников энергии. Дети смогли увидеть и даже потрогать настоящие солнечные батареи, оценить силу ветроустановки, примерить очки виртуальной реальности, в которых видно, как благодаря альтернативной энергетике можно осветить и обогреть свой дом. Кроме того, юные почемучки приняли участие в опытах по получению электрической энергии самыми различными способами: подув на ветрогенератор, посветив на солнечную панель, собрав цепь из лимонов и резервуаров с колой. Не меньше интереса вызвал и тренажер «Гоша», на котором ребята поучились оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему.

Всего 22 июня образовательное мероприятие посетили более 100 детей. 23 июня страна Электробезопасность вновь открывает свои границы для юных путешественников.

Компания «Якутскэнерго» с 2009 года реализует комплексную программу по энергопросвещению и профилактике энерготравматизма. В школах по всей республике сотрудники энергопредприятий дважды в год проводят уроки по энергобезопасности, выпускаются учебные пособия, книги, игры, мультфильмы, театральные постановки. В «Якутскэнерго» прилагают максимум усилий для того, чтобы энергетика была безопасной.

Пятая юбилейная Международная конференция «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России», организованная ПАО «РусГидро» и Правительством Республики Саха (Якутия), проходит в Якутске с 22 по 24 июня 2017 года. В мероприятии принимают участие более 350 делегатов, представляющих более 100 российских и зарубежных организаций.