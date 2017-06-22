Дети войны: Я жить боюсь в такой стране, где нет надежды на защиту

22 июня исполняется 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В этот день группа коммунистов во главе с первым секретарем Якутского рескома КПРФ, вице-спикером Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктором ГУБАРЕВЫМ возложила живые цветы к памятнику воинам-якутянам.

В этот день тревоги и беды участники войны невольно перебирают в памяти взрывами вздыбленную землю, а тыловики — как долгие пять лет, работая до седьмого пота, ждали вестей с фронта. А письма шли долго, и чаще всего поступали грустные сообщения, ведь из воинов-якутян большая половина осталась на полях сражений. Сегодня в республике насчитывается всего 158 участников войны.

На живых свидетелей — участников войны, ветеранов тыла и детей военного времени — возложена большая ответственность: правдиво рассказать молодежи о героическом подвиге советского народа на фронте и в тылу. Якутяне издали много книг о том, как отразились суровые годины на судьбе республики, улусов, наслегов, отдельно взятой семьи или ветерана.

Нам надо успеть довести до каждого юноши и девушки свое живое слово — победу во Второй мировой войне над фашистской Германией и милитаристской Японией одержал советский народ, воспитанный на любви к Родине, идеях социальной справедливости, равенстве и дружбе народов, делами доказавший верность своему слову, государству и народу. А клятву быть преданными стране мы все давали, еще будучи пионерами и комсомольцами. И потому в тылу от мала до велика жили и трудились только ради Победы.

Сколько человек погибло на фронте — известно. Но не меньше жизней мы потеряли в тылу от голода и болезней. Об этом ветераны и дети войны все чаще стали писать в книгах и статьях.

В газете “Якутия” от 4 мая 2017 года отмечено, что в республике осталось 930 вдов участников войны и 7506 ветеранов тыла. Но ни слова не сказано о детях, выживших в страшной войне, — с “букетом” болезней, имеющих вредную привычку всего бояться, переживать и дрожать от слов “война”, “голод”, “холод”, “жить экономно”.

И делают все возможное, чтобы их чада не испытывали того, чего сами были лишены в детстве и отрочестве. Они, объединяясь в клубы по интересам, живут с заботой о детях: помогают выплачивать кредиты, взносы за ипотеку, учебу внуков (хорошо, если вообще не садятся на шею родителей), всячески пытаются скрасить жизнь, поддерживая их участие в различных смотрах и конкурсах.

Хотелось бы, чтобы ветераны жили не только воспоминаниями о советском времени, когда каждый имел право на бесплатные жилье, образование, медицину и отдых. А сейчас дикий капитализм привел к расслоению общества на богатых и бедных.

В числе бедных оказались ветераны войны, тыла, живущие на одну пенсию, а также дети, родившиеся до и во время войны и вышедшие на заслуженный отдых в лихие 90-е.

Валерий ЛУКОВЦЕВ в книге “Никто не забыт, ничто не забыто” (2002 г.) приводит отрывок из речи первого президента республики Михаила Николаева, произнесенного в 1994 году во время встречи с жителями II Батаринского наслега Мегино-Кангалаского района: “Какой бы строй мы ни построили и какая бы идеология ни была, мы должны из поколения в поколение передавать память об участии народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. Должны оказать всяческую помощь тем, кто перенес лишение в тылу”.

Заменив ушедших на войну мужей, отцов, братьев, основной производственной силой стали старики, женщины и дети. Они в годы жестокой засухи, несмотря на голод и болезни, не снизили показатели как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Якутяне добровольно внесли средства для строительства танковой колонны “Саха сирэ”.

Ил Дархан не так давно признал, что 18 % населения республики живут за чертой бедности. Но он и правительство отказываются принять законопроект “О детях войны”, который коммунисты и наша общественная организация поднимают вот уже несколько лет подряд. Причина — в казне нет денег. А информация Счетной палаты о расходовании бюджетных средств утверждает обратное…

Мы решили серьезно поставить вопрос о признании статуса “дети войны” (пусть даже без обещания социальной поддержки ветеранов).

Нас радует каждая новость о решениях в пользу детей войны. Так, спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО в недавнем интервью, опубликованном в “Парламентской газете”, подчеркнула необходимость на федеральном уровне закрепить льготы для родившихся накануне и во время Великой Отечественной войны.

В статье Селихова “Маленькие герои большой войны”, опубликованной в газете “Ветеран” 20 мая 2017 года, отмечается, что при поддержке благотворительного фонда Оксаны ФЕДОРОВОЙ “Спешите делать добро” и других общественников издадут серию книг “Маленькие герои большой войны” о детях войны — об участниках войны и тружениках тыла. Они также намерены построить к 75-летию Великой Победы на Поклонной горе Москвы Пантеон Славы “Юные защитники Отечества 1941 — 1945 гг.”.

Глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ на встрече с коммунистами, которая состоялась не так давно в Якутском рескоме КПРФ, обещал поддержать издание нашей книги “Дети войны долины Туймаада”. Айсен Сергеевич также поддержал наше предложение о включении в официальное название строящегося сквера для ветеранов тыла словосочетания “дети войны” — теперь он будет называться “Сквер тружеников тыла и детей войны”.

В скором времени устьалданцы планируют отметить 75-летие организации Военного всеобуча в школе Кыhыл Кырдал (ныне Хоногорская школа им. С.С. Васильева-Борогонского). 22 июня 1942 года с призывного пункта Кыhыл Кырдал на фронт ушли 700 человек. Всего с этого пункта направили на фронт более 2000 человек, многие из которых не вернулись домой.

Администрация Суоттунского наслега (глава Василий ИВАНОВ) готовит большое театрализованное представление с участием ветеранов и молодежи: на берегу реки организуют импровизированные проводы на фронт; спуск на воду венков, живых цветов, берестяных туесков в память о воинах.

В завершение мероприятия они планируют заложить мемориальное сооружение в честь защитников Отечества.

Источник: Зинаида ВИНОКУРОВА, председатель совета Якутской городской общественной организации “Дети войны”, член КПРФ.