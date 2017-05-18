Дети Тулагино-Кильдямского наслега посетили «Царство вечной мерзлоты»

В целях организации культурно-досуговой деятельности, в рамках благотворительной акции по направлению «Будущее Якутска» Года добра, Женсоветом Тулагино-Кильдямского наслега организовано бесплатное посещение туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты» детьми из многодетных и малообеспеченных семей наслега, в количестве 30 человек.

Большинство детей нашего наслега редко имеют возможность выезжать в город, посещать культурно-досуговые мероприятия. Досуг и отдых играет особо важную роль в жизни детей, организация выезда и посещение комплекса – это отличная возможность получить море положительных эмоций. Маленькое путешествие в сказочный мир Царства Вечной Мерзлоты очень понравилось детям, а полученные впечатления и эмоции надолго останутся в их памяти.

Администрация Тулагино-Кильдямского наслега выражает огромную благодарность директору АО Центра кластерного развития «Якутия» Сергею КИМУ за бесплатное посещение туристического комплекса и директору МУП «ЯПАК» Сергею МАКСИМОВУ за предоставленный автобус для перевозки детей.

Администрация Тулагино-Кильдямского наслега