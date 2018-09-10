Дети сотрудников ЗЭС – призёры конкурса «Интеллектуал года»

Дети сотрудников Западных электрических сетей стали победителями конкурса «Интеллектуал года-2017», проведенного в ПАО «Якутскэнерго» в рамках программы «Наши дети».

Адриан Михайлов, сын делопроизводителя Верхневилюйского РЭС Ильзы Михайловой, занял второе место среди участников в возрасте от 7 до 13 лет.

Яков Яковлев, сын ведущего инженера Нюрбинского РЭС Петра Яковлева, стал вторым среди конкурсантов в возрасте от 14 до 18 лет.

Адриан учится в 8 классе Верхневилюйского республиканского лицея-интерната имени М. А. Алексеева. Его любимые предметы – алгебра, история и обществознание. Поэтому и достижения в самых различных областях. Он призер республиканской интернет-олимпиады по математике, посвященной 101-летию народного учителя СССР М. А. Алексеева. В этом году Адриан стал лауреатом 3-й степени научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого» (Санкт-Петербург). Второе лето мальчик проводит в профильной школе «Дьо5ур 2.0». Как любитель истории, Адриан принял участие и в научно-практической конференции «Дойдум барахсан» («Родина моя»), занял второе место.

«Я горжусь достижениями сына. Радостно видеть, что он растет таким разносторонним. После школы он хочет учиться на маркетолога. А я, как работник энергопредприятия, конечно же, желаю, чтобы сын пошел в энергетики. Энергетик – уважаемая, достойная профессия и надежное, стабильное будущее. Адриан сам выберет, каким путем идти. Я поддержу любой его выбор», — рассказывает мама Адриана Ильза Васильевна.

Ученик 9 класса Нюрбинского технического лицея имени А. Н. Чусовского Яков Яковлев с будущей профессией еще не определился. Но то, что у него яркие способности к точным наукам, видно по его достижениям. Яков – победитель школьных, районных олимпиад по физике и математике. Неоднократный призер республиканской олимпиады по математике, победитель в командном математическом бое «Дьо5ур», участник Уральского турнира юных математиков. Юный интеллектуал прошел обучение в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи в июне нынешнего года. Кроме физики и математики, юноша увлекается компьютерными играми, speedсubing, спортом.

«В этом году сына наградили знаком «Ньурба эрэлэ» («Надежда Нюрбы»), — с гордостью рассказывает отец Якова Пётр Семёнович. – Это накладывает большую ответственность на него и на нас, родителей. Мы желаем сыну выбрать верный путь в жизни, стать достойным человеком и приносить реальную пользу родному району и республике».

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик считает, что программа «Наши дети», в рамках которой проводится конкурс «Интеллектуал года», имеет большое значение. «Поддерживая и развивая детей в учёбе, спорте и творчестве, мы делаем вклад в их будущее, а значит, и в будущее республики. Из наших интеллектуалов, спортсменов, артистов и художников вырастут люди, которые определят собой новое лицо Якутии», — отметил Александр Слоик.