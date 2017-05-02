Дети республики украсили первомайский парад

По традиции праздничный парад 1 мая украсили дети республики – участники профильной смены единственного республиканского круглогодичного учреждения Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

В этом году праздничное шествие посвятили юбилейной дате Центра – в этом году исполняется 5 лет со дня переименования и перепрофилирования санатория-профилактория в Государственное автономное учреждение дополнительного образования РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

«Быть с нами — жить интересно!» — с таким лозунгом сотрудник дружным коллективом вместе с детьми вышли на праздничный парад. В этом году в шествии принимали участие лучшие воспитанники Октемского лицея Хангаласского района. Лучшие будущие инженерные умы, инноваторы и исследователи с большой пользой для себя отдыхают в этом году на смене в Центре «Сосновый бор». Задолго до мероприятия дети репетировали танец вместе с педагогами, а сотрудники Центра придумали концепцию шествия и изготовили своими руками костюмы трех стихий – воды, солнца и земли, «оживив» эмблему круглогодичного Центра «Сосновый бор». Величественные костюмы стихий и дети республики стали яркими элементами парада на главной улице города.