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9 июня 2018, 20:13
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Дети остались без отца из-за пьяного водителя в Якутске

Пьяный водитель устроил накануне вечером ДТП на улице Кирова, в результате чего сегодня утром в больнице скончался, не выходя из комы, молодой человек —  31-летний Анатолий Н. Родственники лишились кормильца, мужа, отца, сына и брата.

Как сообщила телеканалу «Якутия 24» жена Анатолия, без отца остались двое сыновей 7 лет и 1 года 9 месяцев.  «Мы с мужем вместе с 2009 года. У нас были совместные планы, мы растили двоих сыновей, собирались строить частный дом», — сквозь слезы рассказывает жена Наталья.

О случившемся ДТП ей сообщил друг мужа. «Я еще не поверила, думала он шутит, но ведь о таких вещах не шутят. Муж после работы с другом ехали в спорткомплекс «Дохсун» на футбол, но по дороге случилось это ДТП», — говорит она.

Узнав о произошедшем, Наталья сразу поехала в больницу, куда был доставлен ее муж. «Я не смогла поговорить с врачами, так как они были на операции. А уже утром позвонила сестра мужа и сообщила о том, что Толя умер», — дрожащим голосом говорит девушка.

В этом году их старший сын собирается в школу. Первый звонок прозвучит для первоклашки без родного отца. Папа уже не увидит первых школьных успехов сына, не услышит первых предложений младшего любимого сынишки.  В памяти младшего сына отец останется лишь образом на фотографиях и из рассказов матери и старшего брата.

«Я больше всего хочу, чтобы виновные в этом ДТП были наказаны по всей строгости закона, чтобы смерть моего мужа не осталась безнаказанной», — говорит молодая женщина.

Известно, что сотрудниками ДПС в рамках операции «Нетрезвый водитель» была получена ориентировка на водителя «Тойоты «Камри». Заметив патрульную машину, мужчина за рулем «Камри» с улицы Лермонтова повернул на Кирова, где проехал на запрещающий красный сигнал светофора на перекрестке улиц Кирова и Горького. В этот момент завершающий маневр — поворот налево совершал водитель «Сузуки Свифт». В результате этого ДТП водитель и пассажир «Сузуки» были экстренно доставлены в РБ №2, а с водителем «Тойоты Камри» на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, он отделался лишь легким испугом. Девушку — пассажирку автомобиля «Тойота «Камри»  -медработники отпустили на амбулаторное лечение.

Водитель «Сузуки Свифт»  —  друг погибшего молодого человека — до сих пор находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него диагностирован  разрыв диафрагмы, тяжелая черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи вторые сутки борются за его жизнь.

Нелепые пьяные покатушки лишили жизни молодого человека, которому надо было воспитывать двоих сыновей, ставить их на ноги. Вся тяжесть утраты близкого и любимого человека легла тяжелым бременем на хрупкие плечи молодой 29-летней девушки, у которой на руках остались малолетние дети.

 

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Источник: Якутия 24
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