Дети настоящего — люди будущего

21 февраля в Москве прошла международная конференция «Образ будущего и компетенции выпускника 2030» с участием министра образования и науки Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, помощника Президента Российской Федерации Андрея Александровича Фурсенко, заместителя министра Минобрнауки, руководителя Рособрнадзора Сергея Сергеевича Кравцова, мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования Москвы Исаака Иосифовича Калины, представителей научного и педагогического сообщества Сингапура, Германии, Франции, Финляндии, России. В работе совещания приняла участие первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Васильевна Габышева.

В условиях глобализации доступность качественного образования становится все более важным компонентом общего социально-экономического и культурного развития государства. Тем не менее, во всем мире актуальным остается существующее неравенство людей в плане доступности качественного и конкурентоспособного образования.

Участники конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030» широко обсудили возможности электронной школы в повышении качества образования, отметили необходимость переподготовки учителей для работы в новых условиях, связанных с современными технологиями. Министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева рассказала об актуальных задачах системы образования, отвечающих вызовам современного мира. Она отметила, что создание интерактивного содержания электронной школы позволит создать условия для повышения качества образования во всех школах, независимо от места их нахождения. Также министр подчеркнула, что каждый выпускник школы должен хорошо знать историю, литературу, родной язык, уметь ориентироваться в цифровом обществе. Министр также обратила особое внимание на необходимость совершенствования образовательных стандартов и формирование у учащихся фундаментальных знаний.

С.С. Кравцов рассказал о планах по совершенствованию государственной итоговой аттестации. В дальнейшем экзамен будет оценивать не только предметные, но и метапредметные умения. Будет дальше развиваться устная форма сдачи экзаменов. Учащимся будет предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию после завершения изучения каждого предмета. В ЕГЭ широко будут применяться облачные технологии, которые позволят сократить время обработки работ участников единого госэкзамена. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что развитие технологий позволит исключить возможность утечек и повысит объективность оценивания результатов. К 2030 году у выпускников будет возможность выбора устной или письменной формы экзамена.

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин отметил, что для достижения высокого качества образования необходимо привлекать и использовать всю инфраструктуру и ресурсы мегаполиса. По словам руководителя Департамента образования Москвы Исаака Иосифовича Калины интеграция всех возможностей города позволила достичь высоких результатов международных сравнительных исследований качества образования PISA и PIRLS.

Участники конференции также отметили важность раннего развития и широкой гуманизации образования. Вызовы современного мира определяют необходимость получения образования в течение всей жизни. В новых условиях учреждения высшего образования должны обучать не только профессии, но и умению самостоятельно добывать знания. Необходима интеграция всех уровней образования, дошкольного, школьного, среднего профессионального, высшего и постдипломного образования.

Следует отметить, что система образования Якутии основана на тех же принципах раннего развития детей, воспитания патриотизма, привития универсальных ценностей, таких как щедрость, ответственность, справедливость, трудолюбие, сострадание.

В целом, система образования должна быть направлена на создание условий для получения качественного образования в любой школе и необходимо

привлечь к этому все возможности населённого пункта. Процесс обучения не должен ограничиваться только школьной средой. Для получения новых знаний, необходимых для современной жизни, Необходима интеграция не только всех уровней образования (дошкольного, школьного, среднего профессионального, высшего и постдипломного), но и всех имеющихся ресурсов: музеев, клубов, технопарков, кванториумов, научных школ, баз предприятий.