Дети из Якутии участвуют в большом празднике Российского детского фонда в Москве

Школьники из Республики Саха (Якутия) вместе с десятью тысячами ребят из других регионов и стран участвуют в празднике Дня защиты детей в Москве. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» организовал поездку юных якутян – победителей различных конкурсов, среди которых есть дети из приемных, опекунских и многодетных семей.

«Чтобы попасть в этот замечательный международный проект, детям пришлось потрудиться, – рассказала исполнительный директор фонда «Дети Саха-Азия» Ольга АНДРОСОВА. – В этом году в Москву на праздник поехали победители сразу нескольких конкурсов, объявленных нашим фондом, в том числе заочного республиканского с разными направлениями – «Мои достижения» и городского конкурса чтецов «Поэзия доброты». Все конкурсы были открытые, в жюри входили приглашенные эксперты. Такие конкурсы мы проводим третий год, и каждый раз победители награждаются поездкой на праздник Российского детского фонда. Таким образом мы поощряем способных, активных школьников и семьи, в которых уделяют внимание развитию детей. Наши талантливые ребятишки песнями, танцами и стихами знакомят в Москве своих сверстников с культурой и искусством родного края, расширяют свои знания, получают пользу и радость от посещения столицы с ее театрами и достопримечательностями, от общения с ровесниками со всех регионов России и зарубежья».

В этом году 1 июня, в Международный день защиты детей, Российский детский фонд (РДФ), возглавляемый писателем Альбертом Лихановым, в тридцатый раз устраивает праздник более чем для десяти тысяч мальчишек и девчонок из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Детей в этот день ждут семнадцать знаменитых московских театров, представляющих прекрасные сказки из фонда мировой классики, – сообщают организаторы. – Гости Российского детского фонда – это ребята из 25 регионов России, Луганской Народной Республики, Южной Осетии и Абхазии, а также детские делегаций из СНГ – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы. Двадцать пять российских детских делегаций прибыли в Москву из трех республик, 19 областей, Алтайского края и Севастополя. Приехали на праздник и дети из Германии и Италии, Испании и Сирии, Финляндии и Франции, Вьетнама и Армении. В празднике принимают участие сироты, инвалиды, дети из социально незащищенных семей, в том числе приёмные семьи Волгиных, Полежаевых, Котляревских, Павловских, Кохановских и Косиковских и других, в каждой из которых живёт от 4 до 18 усыновлённых и приёмных детей. Среди участников одаренные дети, победители разных творческих и научных конкурсов. Ребята соревновались между собой, чтобы попасть на праздник, они участвовали в конкурсах, писали сочинения, отлично учились и участвовали в спортивных состязаниях. Участники праздника посетят Кремль, музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, музей-заповедник «Царицыно», музей Космонавтики, музей-панораму «Бородинская битва», зоопарк, покатаются на речных трамвайчиках по Москве-реке, их ждут большая культурная программа, вкусные обеды в московских ресторанах и подарки от РДФ. Мы надеемся, что этот день станет для них ярким и незабываемым, ведь почти все дети впервые приехали в столицу России».

Девиз Российского детского фонда «Ни дня без добрых дел» применим и к этому замечательному празднику детства, который проводится для тысяч и тысяч детей из года в год уже 30 лет. А четыре года назад Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» впервые отправил на празднество детей из детских домов Якутии, с тех пор организация участия школьников из Республики Саха (Якутия) становится доброй традицией, и попасть в группу можно, победив в конкурсах фонда.