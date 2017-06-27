Дети из пострадавших от паводка сел Якутии отдыхают в профилактории СВФУ

Детский оздоровительный лагерь санатория-профилактория «Смена» Северо-Восточного федерального университета открыл свои двери для детей из районов, которые пострадали от весеннего паводка. Более 100 школьников заселились в профилакторий вуза – университет создал для детей такую площадку, где, кроме отдыха, они получат новые знания на базе учебных подразделений вуза.

Например, в институте математики и информатики и физико-техническом институте для них организованы занятия в классах компьютерной техники. Дети с большим интересом и удовольствием осваивают азы робототехники, лего-конструирования, посещают кружок базового курса программы Photoshop – работа ведется в трех группах, сообщили в «Смене». Кроме того, ведутся кружки английского языка с профессором Оксфордского университета и преподавателями с Индонезии, а студенты-психологи еженедельно занимают детей увлекательными играми, тренингами. Особую радость доставляет посещение бассейна «Долгун» и спортивные мероприятия в спорткомплексе «Юность».

«Понимая трудную жизненную ситуацию, в которую попали маленькие жители Якутии, весь коллектив профилактория делает все возможное, чтобы облегчить их участь и как-то помочь реабилитироваться физически и морально, – комментирует главный врач профилактория Анастасия ПИНИГИНА. – В минувшую субботу дети посетили концерт народных артистов из Кореи, проходивший в культурном центре «Сергеляхские огни», а сотрудники Управления студенческим развитием СВФУ организовали для детей спортивное развлечение на надувных батутах. Отрадно, что сотрудники университета охотно помогают в организации досуга для ребят. Надеемся, что полученные впечатления останутся с ними надолго».

«В лагере мы целый день заняты на разных мероприятиях, кружковых, спортивных занятиях. Мне больше всего нравится робототехника, курсы владению компьютером, – делится впечатлениями Евгений ОКОНЕШНИКОВ, закончивший 8 класс. – Все это проходит в студгородке и корпусах СВФУ, и для себя я отметил, что места обучения университета очень красивые и удобные, в будущем хотел бы поступить и учиться здесь». Десятиклассница Любовь ТРЕТЬЯКОВА выразила благодарность врачам и сестрам, вожатым и воспитателям профилактория: «Они с нами находятся круглосуточно, в любое время суток можно обратиться к врачу, так как они ночуют здесь. Спасибо всем большое. Каждый день хожу на массаж, физиолечение, принимаем витамины, лечим зубы у стоматолога».

До конца сезона планируется экскурсия в юношескую библиотеку, в редакцию детского журнала «Чуораанчык», пеший поход в Парк культуры и отдыха города Якутска. Ребята сейчас готовятся к таким мероприятиям, как первенство лагеря по русским шашкам, мини-футбол на стадионе «Юность», конкурс «Мистер и Мисс лагеря-2017», сообщают вожатые.