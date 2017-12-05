Дети, чьи родители неизвестны, будут получать социальную пенсию

В Российской Федерации готов к реализации важный законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны. Речь идет о детях, которые сразу после рождения были подкинуты, оставлены матерью или родителями.

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Данная проблема требовала урегулирования и в связи с этим был введен новый вид социальной пенсии, который так и был назван – «социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны». Данное право распространяется на детей в возрасте до 18 лет, а также на детей, которые старше этого возраста, но обучаются по очной форме. В этом случае право предоставляется до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

Для назначения социальной пенсии необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения. Обращение за назначением пенсии осуществляется через законного представителя такого ребенка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно.

Днем возникновения права на пенсию является дата составления записи акта о рождении. Пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Размер новой социальной пенсии приравнен к размеру социальной пенсии детям – круглым сиротам и потерявшим единственного кормильца. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии ему прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло усыновление.

* Федеральный закон от 18.07.2017г. №162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»