Детей с ограниченными возможностями обучат безопасному поведению на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции Якутии обучают безопасному поведению на дороге детей с ограниченными возможностями

В решении непростой задачи инспекторам помогают игры.

В «Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» сотрудники ГИБДД – нередкие гости.

В современном городском ритме с плотным потоком транспортных средств, порой, даже взрослым участникам движения трудно сориентироваться в сложной дорожной обстановке. Что уж говорить о детях, тем более таких, которым, в силу наличия у них определенных особенностей, трудно обходиться без посторонней помощи и необходимо повышенное внимание.

Чтобы донести до детей правила безопасного поведения на дороге, доходчиво объяснить им особенности, нюансы, различные «дорожные ловушки» полицейские проводят уроки в форме игры.

В ходе очередной встречи с детками, оборудовав в холле большой перекресток, инспекторы разделили детей на три категории участников дорожного движения: водителей, пассажиров и пешеходов. Регулировщиком на пересечении улиц выступил настоящий инспектор ДПС, взмахом жезла дающий сигналы ребятишкам. Водители, которые отвлекались во время движения, создавали аварийные ситуации. В свою очередь, под колеса транспортных средств могли угодить и пешеходы, невнимательно осуществлявшие переход проезжей части. Подобной игрой офицеры полиции показали воспитанникам центра причины автопроисшествий: невнимательность, спешка, игнорирование элементарных пунктов ПДД.

Закрепили ребятишки свои полученные знания по ПДД небольшой викториной. За каждый правильный ответ участники получали световозвращающие значки.

В завершении мероприятия дети в знак благодарности сотрудникам ГИБДД спели песню о безопасности и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными на дороге.