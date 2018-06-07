Детей из пострадавших от паводка районов разместят в четырех санаториях Якутии

В министерство образования и науки Якутии подано 346 заявок из трех пострадавших от паводка районов на организацию отдыха и оздоровления детей. В этом году их разместят в четырех санатория республики: «Сосновый бор», «Чэчир», «Дружба», «Смена» согласно указу врио главы региона Айсена Николаева.

«В настоящее время в центре отдыха и оздоровления «Сосновый бор» размещены 39 детей, экстренно вывезенных рейсом МЧС из села Березовка и города Среднеколымска», — сообщил ЯСИА министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Руководитель отдела воспитания и допобразования Ольга Яшина отметила, что в «Сосновом бору» готовы принимать по 100 детей в течение трех сезонов. Кроме того, пострадавших разместят в «Смене» на базе СВФУ и «Чэчире» на базе Якутского педагогического колледжа.

Отдых и оздоровление детей из пострадавших от паводка районов обеспечивается полностью за счет госзадания и контрактов с санаториями и не требует дополнительных взносов от родителей. В прошлом году на оплату путевок и проезда было выделено 26,4 миллиона рублей из резервного фонда правительства республики.

Также действует программа по поддержке баз стационарных лагерей, в том числе в северных и арктических районах.

Отметим, что сотрудниками министерства и подведомственных организаций собрано более 900 тысяч рублей для перечисления в фонд помощи пострадавшим от паводка.