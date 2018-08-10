Детей и стариков вывозят из Уянди

За ночь ситуация с пожаром возле села Уянди Усть-Янского района Якутии изменилась в лучшую сторону. Так, на данный момент открытый огонь действует на расстоянии 2-3 километров от построек. Возгорания объектов нет, передает телеканал «Якутия 24».

Как доложил в ходе КЧС первый заместитель главы Усть-Янского района Валерий Сидорин, первым вертолетом будут вывезены 17 человек, в том числе 12 детей, один пожилой человек и трое сопровождающих.

«Они сами написали заявку на вывоз из села. Будут размещаться у родственников в Депутатском», — сказал он.

Также вертолетом в село будут доставлены 10 спасателей из Батагая и Депутатского, которые будут базироваться в Уянди до полной ликвидации пожара.

Сегодня утром из Депутатского в Уянди вылетел вертолет.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что детей, проживающих в селе Уянди, на ночь вывезли вездеходом за реку в безопасное место. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям вчера, 9 августа, первый зампредседателя правительства республики Алексей Колодезников сообщил телеканалу «Якутия 24», что в селе организована круглосуточная сотовая связь.