Десять якутских борцов выступят на чемпионате России

Сильнейшие вольники страны в течение трех дней будут оспаривать медали в десяти весовых категориях. По программе чемпионата сегодня в Одинцово ожидается приезд делегаций, спортсмены пройдут мандатную комиссию, также состоится совещание тренеров и представителей команд. А вечером пройдет одна из волнительных процедур любого турнира — жеребьевка. Имена своих первых соперников и в целом турнирный расклад узнают борцы весовых категорий до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. Спортсменам остальных пяти категорий предстоит выяснить отношения 4-5 августа.

Итак, в первый день чемпионата на ковер выйдут десять борцов из Якутии: Арыйаан Тютрин, Егор Потапов и Алексей Копылов выступят в наилегчайшей весовой категории (до 57 кг). В весе до 65 кг в борьбу за медали также вступят Виктор Рассадин, Егор Пономарев, Иван Ефремов и Дьулустаан Булатов. В категории до 74 кг состоится будет бороться Айсен Копырин, в весе до 97 кг два представителя якутской школы борьбы — Андрей Аронов и Ньургун Сергин.

Стоит отметить, что из десяти борцов, которые выйдут в первый соревновательный день, для четверых из них чемпионат России станет дебютным. Так Егор Потапов, Алексей Копылов, Айсен Копырин и Андрей Аронов впервые будут бороться на уровне взрослого чемпионата страны.

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет 2-6 августа в Одинцово (ПРОГРАММА)

Программа соревнований.

2 августа.

10.00-14.00 Прибытие делегаций, мандатная комиссия

До 14.00 Утверждение списков в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97кг.

15.30-16.30 Совещание судей

16.30-17-00 Совещание тренеров и представителей команд

17.00-17.30 Жеребьевка для весовых категорий до 57, 65, 74, 86, 97кг.

3 августа.

08.30-09.00 Медосмотр и взвешивание мужчины до 57, 65, 74, 86, 97 кг.

11.00-18.00 Предварительные схватки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97кг.

До 12.00 Утверждение списков в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг.

18.00-18.30 Жеребьевка для весовых категорий до 61, 70, 79, 92, 125кг.

18.30-20.30 Полуфинальные схватки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97кг.

4 августа.

08.30-08.45 Взвешивание мужчины до 57, 65, 74, 86, 97кг. (+2кг)

08.45-09.15 Медосмотр и взвешивание мужчины до 61, 70, 79, 92, 125кг.

11.00-18.00 Утешительные встречи в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97кг.

11.00-12.00 Предварительные и полуфинальные схватки в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг.

12.00-12.30 Церемония открытия

12.30-18.30 Предварительные и полуфинальные схватки в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг.

18.30-20.30 Финалы в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97кг.

5 августа.

08.30-08.45 Взвешивание в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг. (+2 кг)

11.00-13.00 Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг.

13.00-15.00 Финалы в весовых категориях до 61, 70, 79, 92, 125кг.

6 августа. Отъезд