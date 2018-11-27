Десять дней в Норвегии. Турне АГИКИ

С 09 – 19 ноября 2018 года прошло турне по Норвегии старшего преподавателя АГИКИ, кафедры НХК, лауреата Международных конкурсов Анастасии Сидоровой и студента IV курса кафедры НХК Сергея Неустроева по приглашению Университета Арктики г. Тромсе в рамках проекта «Сохранение традиционной музыкальной и танцевальной культуры».

Кафедра НХК работает с Университетом Арктики уже второй год. В условиях совместной работы, в прошлом году состоялась поездка представителей кафедры в г. Санкт-Петербург и тогда уже началась работа по созданию контента: снятие видео, а также расчет продолжительности времени вплоть до секунд, все это было лишь начальным этапом работы.

В этом году команду института пригласили на презентацию проекта на публику. К слову, в этом году Университету Арктики в Тромсе исполнилось 50 лет, и данный проект получился приуроченным к торжественной дате.

График турне был напряженным: каждый день по прибытию установка декораций, оборудования, подготовка затем репетиции, концерт, разборка декораций и пр. и отъезд.

Таким образом, наши герои посетили следующие города: Хегелия, Нарвик, Харшта, Альта и Тромсе.

Презентация проекта представляла собой сборный ансамбль, где приняли участие профессора: Рагнар Расмуссен и Фред Глеснес, оперная певица Берит Норбаккен Солсет, драммер Мартин Лиен и наши танцоры.

Тандем Сидоровой и Неустроева исполнил в программе северные танцы и традиционный, якутский танец «Узор».

На мероприятии присутствовало много продюсеров, менеджеров.

Анастасия Марковна и Сергей встретились с деканом университета Kjell Magne, который выразил желание сотрудничать и дальше, чтобы прийти к логическому завершению проекта, который по сути лишь начался.

Анастасия Сидорова: «Планов очень много, это была лишь малая часть, впереди еще много работы. Встретились с деканом, они ведь все почти музыканты и у них есть большая цель по данному проекту — они хотят открыть новое музыкальное направление и внедрить его как целостную программу при университете».

По словам Анастасии, декан хочет объединить классическую, современную и традиционную музыку и найти что-то совершенно новое.

Университет Арктики хочет, чтобы Арктический государственный институт культуры и искусств присоединился к данному проекту для совместной работы.

Анастасия: «Теперь они ждут предложения от нас, сейчас все находится на стадии разработки, мы должны внести свои предложения и отправить нашим партнерам».

Мы поздравляем представителей нашего института и республики Анастасию Сидорову и Сергея Неустроева с успешным завершением турне и участием в грандиозном проекте. Надеемся, что сотрудничество с Университетом Арктикиг. Тромсе будет и дальше процветать и приносить плодотворные, взаимовыгодные результаты.