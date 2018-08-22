Десант писателей из России

С 29 августа по 2 сентября в город Нерюнгри по приглашению Союза писателей Якутии прибывает десант одной из известнейших изданий России – «Литературной газеты». «Литературка» никогда не прерывала связи с нашей республикой – периодически в ней выходят специальные полосы, посвященные литературе Якутии, печатаются обзоры новых книг. А в 2016 году народный поэт Якутии Наталья Харлампьева была отмечена премией имени Антона Дельвига, учрежденной газетой, за книгу о русско-якутских литературных взаимосвязях. Не так давно в «Литературке» была большая подборка русскоязычных поэтов Якутии.

Имя поэта, прозаика, драматурга, сценариста, общественного деятеля и главного редактора газеты Юрия Полякова известно многим читателям. С первых своих произведений — «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба», написанных в начале 80-ых годов и дошедших до читателя только в годы перестройки, он завоевал сердца читателей. Он известен своей публицистикой и активным участием в общественной жизни. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Юрий Михайлович является лауреатом многих престижных литературных премий, также он – член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. На сегодня он занимает должность председателя редакционного совета «Литературной газеты».

Владимир Еременко – давний друг писателей Якутии, он не раз бывал в республике, много писал про жизнь в нашем краю, он является одним из известных прозаиков нашего времени, также лауреат нескольких литературных премий, член редакционного совета «Литературной газеты».

В течении нескольких дней эти два писателя будут работать в Нерюнгринском районе – предстоят встречи в библиотеках, трудовых коллективах, школах. На приглашение своих коллег московские друзья откликнулись быстро, как оказалось каждый из них желал увидеть Южную Якутию, ее людей, природу, понять, что их волнует и радует. Гости приедут в самые жаркие дни предвыборного марафона, когда будет избираться врио главы региона А.С. Николаев, рекомендованный на эту должность Президентом России Владимиром Путиным.

Любая поездка для писателя – это дорога к новой теме, к новым сюжетам. Тем более, что сопровождать их в поездке будет друг, известный якутский прозаик и драматург Василий Васильев -Харысхал.