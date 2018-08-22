АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.08.2018, 18:44
Республика
В Арктическую зону включат еще восемь районов Якутии
22.08.2018, 18:44
Культура & Образование
Анонс
Десант писателей из России
22.08.2018, 18:20
Экономика
Якутскэнерго: подать заявку на присоединение к электрическим сетям можно через сайт компании
22.08.2018, 18:04
Финансы
Впервые за три года в Якутии отмечается рост реальных доходов населения
22.08.2018, 17:54
Происшествия
В Тикси вертолетом доставили заболевшего исследователя Арктики
22.08.2018, 17:46
Происшествия
Резонанс
По факту попадания 16-летней девушки в реанимацию начата проверка
22.08.2018, 17:18
Столица
«Предложение Александра Саввинова об ускоренном развитии пригородов Якутска очень своевременно»
22.08.2018, 17:14
Происшествия
В автоаварии на улице Чернышевского пострадала беременная
22.08.2018, 17:04
Общество
Наш флаг – это наша гордость! — Федот Тумусов
22.08.2018, 17:02
Столица
Сегодня вечером в Якутске отключат воду
22.08.2018, 16:46
Происшествия
Экстра
Безжалостные убийцы получили длительные сроки
22.08.2018, 16:27
Происшествия
Видео
Собаки топят косулю в озере возле Тулагино
22.08.2018, 16:00
Столица
Интервью
Злата Сычева: Не помню, когда мне было легко
22.08.2018, 15:52
Происшествия
Молодая уроженка Жатая призналась в краже денег с мобильного банка
22.08.2018, 15:38
Общество
Сахамин Афанасьев: Флаг России — это символ преемственности поколений
22.08.2018, 15:15
Столица
Фотофакт
Гадюка пробралась на дачный участок в Якутске
22.08.2018, 15:00
Столица
Улица Бестужева-Марлинского будет перекрыта на месяц
22.08.2018, 14:33
Происшествия
Грабеж средь бела дня: в Якутске двое мужчин напали на женщину
22.08.2018, 14:24
Общество
Фотофакт
Анонс
Скоро «Miss Bikini Yakutia 2018»!
22.08.2018, 14:23
Общество
Фотофакт
В Якутии поспели лесные ягоды
22.08.2018, 14:06
Культура & Образование
Педагоги Якутии собрались на традиционное августовское совещание
22.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как при сидячем образе жизни сохранить здоровье
22.08.2018, 13:15
Происшествия
Видео
Якутянин сделал пугающее селфи после ДТП с автобусом
22.08.2018, 13:00
Общество
Иван Слепцов: Флаг России — священный символ свободы и единства
22.08.2018, 12:59
Республика
Видео
Эксклюзив
Анонс
Как молодым людям с нуля, без господдержки удалось создать образцовую конебазу
22.08.2018, 12:44
Экология
Задымление в Якутске связано с грозовыми пожарами в Вилюйском улусе
22.08.2018, 12:38
Желток
Видео
Владелец «Усадьбы Атласовых» снялся в клипе Макса Коржа
22.08.2018, 12:21
Происшествия
Фотофакт
Вода в Вилюе окрасилась в необычный цвет — люди встревожены
22.08.2018, 12:11
Происшествия
В Якутске сожительница украла у бизнесмена крупную сумму денег
22.08.2018, 12:00
Спорт
«Все ставили на мое поражение, но вышло наоборот». Якутянин выиграл бой в Китае
22.08.2018, 11:49
Происшествия
Спасатели нашли ягодницу, пропавшую на Намцырском тракте
22.08.2018, 11:46
Общество
Фотофакт
Cтатс-секретаря Зеньковича встретили в Якутии хлебом и солью
22.08.2018, 11:20
Культура & Образование
На гастроли в Якутск приехал татарский театр Камала
22.08.2018, 11:08
Происшествия
Фотофакт
Крупное ДТП в столице Якутии
22.08.2018, 10:49
Общество
Фотофакт
Речники ЛОРПа: Российскому флоту быть!
22.08.2018, 10:22
Происшествия
Якутский «Кулибин» собрал в гараже гаубицу
22.08.2018, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии на берегу моря Лаптевых обнаружили мертвых рыб
22.08.2018, 10:14
Культура & Образование
Видео
Футбольный стрит-арт в Якутске
22.08.2018, 9:59
Общество
Якутская городская дума: День флага России – это праздник настоящих патриотов
22.08.2018, 9:37
Происшествия
Человек за бортом! Отважные речники спасли тонущих людей на Лене
22.08.2018, 9:24
Желток
Видео
Якутский певец посвятил любимой песню
22.08.2018, 9:02
Происшествия
УФСИН Якутии опровергает информацию о голодовке заключенного
22.08.2018, 9:00
Происшествия
В пригороде Якутска загорелся дом
22.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 22 августа 2018
22.08.2018, 5:48
Общество
Марина Силкина: С Днем Государственного флага России!
22.08.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения журналиста
21.08.2018, 23:48
Экономика
Энергетики завершают модернизацию дизельной электростанции в Верхневилюйске
21.08.2018, 23:31
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 23:20
Экономика
Молодые энергетики провели субботник на детской площадке
21.08.2018, 22:56
Столица
Анонс
Открытость власти: 24 августа – Единый информационный день
21.08.2018, 22:32
Красота & Здоровье
Реанимация: как возвращают дыхание самым маленьким
21.08.2018, 22:30
Общество
Резонанс
Турчак озвучил предложения от партии по совершенствованию пенсионной системы
21.08.2018, 22:25
Культура & Образование
Анонс
В столице пройдет книжный фестиваль «Читающая Якутия»
21.08.2018, 22:17
Республика
Три дня счастья
21.08.2018, 21:45
Общество
«Прикоснись к струне гитарной…»
21.08.2018, 21:38
Политика
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов госдумы и сенаторов
21.08.2018, 20:54
Желток
Фотофакт
Экс-кандидат в мэры Якутска отправил дочку учиться в Америку
21.08.2018, 19:55
Общество
Семья Ивановых отметила золотую свадьбу
21.08.2018, 18:40
Красота & Здоровье
Где и зачем прививаться от гриппа?
21.08.2018, 17:59
Экономика
Александр Слоик: У якутских энергетиков опыта в работе больше, чем у иностранных коллег
21.08.2018, 17:52
Политика
Что сделала Якутская городская Дума для жителей столицы?
21.08.2018, 17:38
Красота & Здоровье
Авиаторы Якутии сдали кровь для пациентов Медцентра
21.08.2018, 17:20
Экономика
Якутия получила от Чукотки предложение по освоению Севморпути
21.08.2018, 17:08
Футуролог
Резонанс
Платон Шамаев: Знать не знаю господина Степана Петрова
21.08.2018, 17:06
Общество
График плановых отключений электричества на 22 августа
21.08.2018, 17:00
Столица
Якутск — лидер по переселению жителей из аварийных домов
21.08.2018, 16:44
Происшествия
В Якутске сбили пенсионерку. По словам водителя, он ее попросту не заметил
21.08.2018, 16:35
Происшествия
Фотофакт
Браконьеры пробили лодку инспекторам охраны природы 
21.08.2018, 16:29
Экономика
НК «Туймаада-нефть»: Расстояния нам не страшны
21.08.2018, 16:18
Происшествия
Фотофакт
Тройное ДТП на улице Чернышевского в Якутске
21.08.2018, 15:58
Культура & Образование
Резонанс
Эксперт: Теперь позиции родных языков только усилились
21.08.2018, 15:38
Происшествия
В Хангаласском районе примерно в одно и то же время в разных ДТП погибли двое
Архив новостей
Культура & Образование
22 августа 2018, 18:44
120

Десант писателей из России

С 29 августа по 2 сентября в город Нерюнгри по приглашению Союза писателей Якутии прибывает десант  одной из известнейших  изданий России – «Литературной газеты».  «Литературка» никогда не прерывала связи с нашей республикой – периодически в ней  выходят специальные полосы, посвященные литературе Якутии, печатаются обзоры новых книг. А в 2016 году народный поэт Якутии Наталья Харлампьева  была отмечена премией имени Антона Дельвига, учрежденной газетой, за книгу о русско-якутских литературных взаимосвязях. Не так давно в «Литературке» была большая подборка русскоязычных поэтов Якутии.

Имя поэта, прозаика,  драматурга, сценариста, общественного деятеля и главного редактора  газеты Юрия Полякова  известно многим читателям.  С первых своих произведений — «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба», написанных в начале  80-ых годов и дошедших до читателя только в годы перестройки, он завоевал сердца читателей. Он известен своей публицистикой и активным участием в общественной жизни. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом  Владимира Путина на президентских выборах. Юрий Михайлович является лауреатом многих престижных литературных премий, также он – член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.  На сегодня он  занимает должность председателя  редакционного совета «Литературной газеты».

Владимир Еременко – давний друг писателей Якутии, он не раз бывал в республике, много писал про жизнь в нашем краю, он является одним  из известных   прозаиков  нашего времени, также лауреат нескольких литературных премий, член редакционного совета «Литературной газеты».

В течении нескольких дней эти два писателя будут работать в Нерюнгринском районе – предстоят встречи в библиотеках, трудовых коллективах, школах. На приглашение своих коллег   московские друзья откликнулись   быстро, как оказалось каждый из них желал увидеть Южную Якутию, ее людей, природу,  понять, что их волнует и радует.   Гости приедут в  самые жаркие дни предвыборного марафона,  когда будет  избираться врио главы региона А.С. Николаев, рекомендованный на эту должность Президентом России Владимиром Путиным.

Любая поездка для писателя – это дорога к новой теме, к новым сюжетам. Тем более, что сопровождать  их в поездке будет друг,   известный якутский прозаик и драматург  Василий Васильев -Харысхал.

Источник: Пресс -служба СПЯ. 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.08.2018, 11:33
Происшествия
Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах
19.08.2018, 9:43
Общество
Эксклюзив
Голосование-LIVE: нужно ли уволить гендиректора Ольгу Федорову из АК «Якутия»?
20.08.2018, 10:51
Происшествия
Резонанс
В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
20.08.2018, 10:45
Желток
Якутянин получил престижную работу
19.08.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии действует 29 лесных пожаров
20.08.2018, 11:20
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключила» солнце?
18.08.2018, 22:05
Политика
Егор Борисов возвращается в активную общественно-политическую жизнь
20.08.2018, 0:35
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус
18.08.2018, 21:56
Политика
Фотофакт
Егор Борисов вернулся в большую политику
16.08.2018, 23:11
Происшествия
Резонанс
Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости
17.08.2018, 23:39
Республика
Якутскэнерго: плановые работы на энергообъектах энергоснабжения необходимы
20.08.2018, 10:33
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Ириной Алексеевой
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Видео
Желток
22.08.2018

Якутский певец посвятил любимой песню

Политика
21.08.2018

Что сделала Якутская городская Дума для жителей столицы?

Резонанс
Футуролог
21.08.2018

Платон Шамаев: Знать не знаю господина Степана Петрова

Экономика
21.08.2018

НК «Туймаада-нефть»: Расстояния нам не страшны

Эксклюзив
Происшествия
21.08.2018

Минздрав: Пострадавшего при пожаре на нефтебазе ГУП «ЖКХ РС(Я)» в Жилинде перевезут в Нюрбу

Общество
21.08.2018

Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции 21 августа

Экстра
Финансы
21.08.2018

Арбитражный суд признал банк «Таатта» банкротом

Эксклюзив
Общество
21.08.2018

Эффективный диалог, который якутяне ждали давно