Дерзкое происшествие в ТРК «Туймаада»

25 июня в 18-06 ч. в ТРК Туймаада неизвестный (надеемся скоро он станет известным) {обчистил} ювелирный салон ЭГЭЛГЭ, выхватив из рук консультанта дорогой золотой браслет с 11 бриллиантами и быстро убежав. Фото браслета прилагаем. Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=G7uN8zjzCjY

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