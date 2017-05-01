Дерзкая кража не омрачила День танца

28 апреля, в пятницу, в преддверии Всемирного Дня танца, на сцене Дома дружбы имени Кулаковского прошел блестящий творческий вечер Владислава ПОПОВА, по случаю присвоения ему почетного звания «Заслуженный артист РС(Я)».

В холле 1 этажа была устроена большая фотовыставка в честь талантливого мастера сцены, организованная и подготовленная неутомимым пропагандистом творческих побед коллектива Национального театра танца РС(Я) имени Сергея Зверева – Кыыл Уола, фанатом своего дела, заслуженным работником культуры РС(Я), заведующей литературной частью Верой Николаевной ЧЕРНОГРАДСКОЙ.

На выставке были продемонстрированы больше 100 фотографий, рассказывающих все вехи 15- летнего творческого служения балетному искусству.

К сожалению, кто-то из многочисленных поклонников артиста просто выкрал одну из редких фотографий! Выходка фанатов очень расстроила организатора выставки.

…Зал был полон, атмосфера была наэлектризованной, чувствовалось, что будет на концерте поистине что – то уникальное! Погас свет, зазвучали фанфары театра, пошел занавес…

Концерт прошел на едином дыхании 2 часа, благодаря режиссуре концерта художественного руководителя НТТ РС(Я) Светланы БЕССОНОВОЙ. Аккомпанировал артисту оркестр театра под началом маэстро, заслуженного деятеля искусств РС(Я) Николая Павловича ПЕТРОВА. Мне, старому и опытному театралу, как и всем зрителям, показалось, что праздник вдохновенного танца, подаренный Владиславом Поповым, прошел как единый миг. Каждый номер концерта, а их было 15, просто неистово бисировался зрителями!

В концерте участвовали, помимо всего танцевального состава театра, а также учащиеся Якутского хореографического колледжа имени А. и Н. Посельских, ансамбли «Тетрис» и «Сюрприз».

Теперь это исторический факт в богатой истории театра, наш молодой юбиляр – самый молодой «заслуженный артист Земли Олонхо», ведь ему всего 34!

Самобытный мастер танца Владислав Попов – поистине выдающийся артист, виртуозный, пластичный, беспредельно прыгучий, харизматичный, с потрясающей энергетикой и безупречной отшлифованностью каждого движения. И это все достигнуто благодаря неустанной, просто каторжной работы над собой, с многочисленными бесконечными гастролями, спектаклями, репетициями!

Владислав Попов всегда придает своим ролям в балетных спектаклях яркое, полное драматизма, волнующее звучание, делает своих героев полноправными участниками драматургического действия.

Его высочайшая танцевальная техника всегда дополнена решительной мужской смелостью, мощью, чувственностью танца. Он дополняет образ героя достоверным жестом.

Мне кажется, что в настоящее время Владислав Попов – на высочайшем взлете своего уникального таланта! Быть артистом балета – его призвание! Он ворвался на нашу якутскую сцену, как яркая комета: стремительно, шумно, с восторгом!

В завершение хочется отметить, наш Владислав Попов – яркое и уникальное явление в балетном пространстве российского и мирового балетного искусства!

Фото А. Назарова