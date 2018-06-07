Депутаты Якутской городской Думы поддержали акцию «Вызов-кузов!»

Четвертый сезон экологической акции «Вызов-кузов!», реализуемый в рамках направления «Цветущий Якутск» Года новаторства, с каждым днем набирает обороты.

7 июня к экологической акции присоединились депутаты Якутской городской Думы Сергей Черных и Антонина Титова, которые на арендованной манипуляторной технике вывезли заброшенные бесхозные автокузова с дворовой территории деревянных жилых домов по ул. Рихарда Зорге, Промышленного округа.

«Я не в первый раз участвую в экологической акции «Вызов-кузов!» и всегда стараюсь вывезти автокузова с территории Промышленного округа, так как являюсь депутатом именно с этого округа, а во-вторых, здесь большое количество заброшенных кузовов. Свой вызов я бросаю руководителю Якутского комитета охраны природы Кириллу Алчину. Уверен, что Кирилл Евгеньевич примет мою эстафету и тоже станет участником этой замечательной акции», — прокомментировал председатель Постоянного комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и экологии Якутской городской Думы Сергей Черных.

Депутат Якутской городской Думы Антонина Титова тоже не впервые принимает участие в экологической акции. На этот раз она ответила на вызов руководителя администрации микрорайона Кангалассы Виктории Жилиной.

«Свой вызов я бросаю человеку с активной жизненной позицией, неравнодушному горожанину, общественнику, предпринимателю Александру Мордовскому. И хочу передать Александру Леонидовичу свое личное пожелание, что если он примет участие в акции «Вызов-кузов!», то пусть вывозит бесхозный кузов именно с территории Промышленного округа. Александр сам проживает в Промышленном округе, и я уверена, что он с большим энтузиазмом поддержит экологическую акцию», — говорит Антонина Степановна.

Четвертый сезон акции «Вызов-кузов!» завершится в конце текущего года и тогда же будут подведены ее итоги. Участнику, который вывезет самое большое количество заброшенных кузовов, от имени Окружной администрации города Якутска будет вручен специальный приз.