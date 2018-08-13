Депутаты Якутской гордумы посетили «летние резиденции» детских садов

Депутаты городской Думы проверили условия отдыха якутских дошколят в летних дачах, побывали в трёх детских загородных дошкольных учреждениях города «Брусничка», «Якутяночка» и «Лесовичок».

Вместе с первым заместителем Председателя гордумы Марины Силкиной в объезде приняли участие депутат Антонина Титова, начальник управления образования окружной администрации «город Якутск» Василий Петров.

В «Брусничке» комиссию встретила заведующая Саргылана Саввинова. По её словам, в летней даче отдыхают 84 дошкольника. Дни у детишек насыщены разнообразными занятиями. Саргылана Ивановна рассказала, что дача построена в 80-х годах, в связи с этим требуется утепление стен корпуса, ремонт забора и т.д.

Василий Петров отметил, что в перспективе планируется снос летней дачи «Брусничка» и на его месте построят детский сад – школу. Марина Силкина сказала, что нужно сохранить и модернизировать летние дачи дошкольных учреждения укрепляя их материально-техническое состояние.

В летней даче «Якутяночка» депутаты посетили столовую, где как раз в это время дети обедали. По словам самих детишек их кормят вкусно, меню разнообразное — в рационе есть и мясо, и свежие фрукты. На вопрос нравится ли им тут? Мальчишки и девчонки хором ответили: «Да!».

Летная дача «Лесовичок» находится на 8 километре Покровского тракта, в сосновом бору. Как и в летних дачах «Брусничка» и «Якутяночка» также требуется ремонт и материально-техническое оснащение летней дачи.

— В целом мы удовлетворены результатами объезда. Знакомимся с состоянием безопасности, организацией питания, медицинского обслуживания, воспитательного процесса. При обнаружении недостатков принимаем необходимые меры, — заявила первый заместитель Председателя гордумы Марина Силкина. – В летних дачах созданы необходимые условия для полноценного летнего отдыха детей, проводится закаливание под наблюдением медицинских работников.

Следует отметить, что во всех трех летних дачах требуется капитальный ремонт. Марина Силкина предложила создать отдельную программу по поддержке загородных летних дач дошкольных учреждений, для улучшения и укрепления материально-технического состояния.