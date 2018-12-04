Депутаты Якутска добавили подарков под Елку Добра

В Якутске, наконец, наступила настоящая зима. Для начала, она показала свой суровый нрав 44 градусным морозом, затем сменила гнев на милость и подарила нам минус 34 градуса ниже нуля. По якутским меркам – почти не мороз.

В магазинах города уже началось заметное оживление в связи с наступающим новогодним праздником. Широта и щедрость души северян наиболее проявляется именно перед долгожданным Новым годом, когда мы готовим множество подарков не только родным и близким, но и знакомым, и, даже, коллегам по работе.

Замечателен тот факт, что среди нас есть люди, которые заботятся о том, чтобы без новогодних подарков не остались и дети из коррекционных школ VII и VIII видов и воспитанники Детского дома «Берегиня». Каждый ребенок нуждается в заботе и поддержке, а такие дети – в особенности.

Сегодня 4 декабря в магазин «Розтор» на Лермонтова,49, пришли хорошо известные всему городу, уважаемые люди, депутаты Якутской городской Думы – ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич, ЕВСИКОВА Евдокия Ивановна, ВАСИЛЬЕВ Айаан Ильич и НИКИФОРОВА Вера Дмитриевна. Все они – народ занятый, поэтому для такого доброго дела, решили использовать время обеденного перерыва. Сказано – сделано. И вот уже каждый из депутатов снял с Елки Добра открытку с детским желанием и отправились к полкам, где их уже ждали заветные игрушки.

Говорят, что дарить подарок всегда приятнее, чем его получать. Особенно, когда знаешь, что этот подарок принесет большую радость ребенку, к которому была так неблагосклонна судьба, и который, несмотря ни на что, всем своим маленьким сердцем верит в волшебного Деда Мороза, надеется и ждет новогоднего чуда. И пусть этот подарок станет благим знаком, еще одним доказательством того, что мир полон отзывчивыми, душевными людьми, теми, кто хочет и может осуществить маленькую детскую мечту о новогодней игрушке.

Пусть игрушки, которые подарили сегодня наши депутаты, обязательно принесут детям счастье, пусть возле Елки Добра не уменьшается число взрослых, которые спешат творить благодеяния, пусть исполняются мечты, и волшебство новогоднего праздника вступает в свои права!